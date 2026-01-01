Даниэль Аггер

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«Новая газета»: Даниэль Аггер задержан во время протестов в Москве. Есть сомнения, что это правда
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Самая удивительная новость вокруг митинга Навального в Москве – фейк про арест Даниэля Аггера. На самом деле это его тезка
#Даниэль Аггер
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