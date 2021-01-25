«Новая газета»: Даниэль Аггер задержан во время протестов в Москве. Есть сомнения, что это правда

«Есть небольшая путаница. Я никогда не говорил: «Есть только один Дэниель Аггер». И теперь мы знаем точно. Даниэль Аггер, упомянутый в инциденте в Москве, – это не я. Я в целости и сохранности в Испании».

Муниципальный депутат Виктор Грехов рассказал «Новой газете», что бывший футболист «Ливерпуля» Даниэль Аггер был задержан в Москве 23 января, когда по всей России проходили акции протеста.

На сайте Мосгорсуда действительно зарегистрировано дело Аггера Д.М. (Его полное имя – Даниэль Мюнте). Он обвиняется в нарушении статьи 20.2, ч. 6.1 КоАП РФ (участие в несанкционированном митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры).

Ему грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей, общественные работы или арест до 15 суток.

Активистка Ольга Тарасова рассказала «Новой газете», что Аггер перекрывал дорогу. А футболиста узнали активисты «Березовая аллея», когда приехали в ОВД «Левобережный». Там сообщили, что к ним Аггер не поступал.

И в медиа появились опровержения, что это действительно футболист Даниэль Аггер. Например, телеграм-канал «Мутко против» опубликовал инсайд. Его источник сообщил, что дата рождения задержанного Аггера не совпадает с данными Аггера-футболиста.

23 февраля в городах России прошли митинги в поддержку задержанного политика Алексея Навального. По разным данным, в них приняло участие от 110 до 250 тысяч человек. Всего задержано более 3700 человек.