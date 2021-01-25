Самая удивительная новость вокруг митинга Навального в Москве – фейк про арест Даниэля Аггера. На самом деле это его тезка
Что случилось?
«Новая газета» опубликовала новость, в которой рассказала, что в Москве во время митингов 23 февраля задержан бывший футболист «Ливерпуля» Даниэль Аггер. Доказательства:
- Свидетельства муниципального депутата Виктора Грехова и активистки Ольги Тарасовой
- Активисты движения «Березовая аллея» якобы узнали Аггера в ОВД «Левобережный»
- На сайте Мосгорсуда действительно зарегистрировано дело Аггера Д.М. (Его полное имя – Даниэль Мюнте). Он обвиняется в участии несанкционированного митинга, который привлек к помехам в городе («Новая газета» писала, что он перекрывал дорогу). За такое суд может выписать штраф от 150 до 300 тысяч рублей, арестовать на 15 суток или отправить на общественные работы.
Но выяснилось, что это не тот Аггер, о котором все подумали. «Новая газета» извинилась за неточность и дописала в заголовке, что это его тезка.
Это и правда такое крутое совпадение? Аггер в курсе ситуации?
Сомнения, что это Аггер задержан в Москве, появились сразу. Он никогда не комментировал русскую политику, а в его соцсетях нет фотографий из Москвы за последнее время. В твиттере днем 25-го января он ответил аккаунту «Энфилда».
Многие стали спрашивать Аггера, действительно ли полиция задержала его в России. Он лайком ответил на комментарий:
«Похоже, у Аггера все хорошо. Видимо, это пример неудачной идентификации».
А потом написал:
«Есть небольшая путаница. Я никогда не говорил: «Есть только один Дэниель Аггер». И теперь мы знаем точно. Даниэль Аггер, упомянутый в инциденте в Москве, – это не я. Я в целости и сохранности в Испании».
После появились инсайды. Например, издание Baza показало фото предполагаемого задержанного. Вероятно, это гражданин России, который в 2009-м году сменил имя.
Вот еще три опровержения:
- От «Новой газеты». Член общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников подтвердил, что задержан не датский футболист, а российский гражданин.
- От Sports.ru. Тот же Мельников рассказал, как увидел тезку Аггера: «Вроде похож, но на сто процентов я не могу утверждать.Он по-русски представился. Лично мне. Вполне нормально говорил. С акцентом, конечно. Обстоятельств задержания не называл».
- От ТАСС. В ОНК рассказали: «Он первоначально представился наблюдателям как Аггер и как бывший футболист, но потом выяснилось, что, возможно, это россиянин, который поменял свою фамилию и имя».