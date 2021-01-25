Самая удивительная новость вокруг митинга Навального в Москве – фейк про арест Даниэля Аггера. На самом деле это его тезка

Что случилось?

«Новая газета» опубликовала новость, в которой рассказала, что в Москве во время митингов 23 февраля задержан бывший футболист «Ливерпуля» Даниэль Аггер. Доказательства:

Свидетельства муниципального депутата Виктора Грехова и активистки Ольги Тарасовой

Активисты движения «Березовая аллея» якобы узнали Аггера в ОВД «Левобережный»

На сайте Мосгорсуда действительно зарегистрировано дело Аггера Д.М. (Его полное имя – Даниэль Мюнте). Он обвиняется в участии несанкционированного митинга, который привлек к помехам в городе («Новая газета» писала, что он перекрывал дорогу). За такое суд может выписать штраф от 150 до 300 тысяч рублей, арестовать на 15 суток или отправить на общественные работы.

Но выяснилось, что это не тот Аггер, о котором все подумали. «Новая газета» извинилась за неточность и дописала в заголовке, что это его тезка.

Это и правда такое крутое совпадение? Аггер в курсе ситуации?