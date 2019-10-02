Монолог Диаби: 18-летнего парня, которого выгнали из «Ниццы» за кражу часов более успешного одноклубника

Экс-форвард «Ниццы» Ламин Диаби, 18 лет:

После нескольких дней беспрецедентной критики в мой адрес со стороны СМИ я хочу сам рассказать общественности, что произошло. Прежде всего, я хотел бы извиниться перед болельщиками и теми, кто любит «Ниццу». Многие из них поддерживали меня, с большим теплом и добротой относились ко мне с момента моего дебюта за клуб, в котором я играю с 14 лет. Их реакция подчеркивает разочарование во мне после этого инцидента, и я чувствую необходимость все им объяснить.

В прошлом сезоне я с гордостью носил футболку любимого клуба моего детства в Лиге 1. К сожалению, я пропустил несколько месяцев из-за травмы, а потом еще больше отложил возвращение на поле из-за красной карточки в матче молодежки. Это сильно ударило по мне, и особенно тяжело было принять мою ситуацию в сравнении с успехом Каспера, моего партнера по команде. Я украл его часы без особенной причины, может быть, немного из зависти. Вместо того чтобы сражаться на поле, чтобы конкурировать за место в составе, я совершил глупость.

Я сделал это не из-за корыстных целей, а из-за разочарования, растерянности, чувства несостоятельности. Конечно, мне всего 18, но мой возраст меня не оправдывает. Поэтому я объяснился перед Каспером, генеральным директором клуба господином Фурнье, моим тренером Патриком Виейра и капитаном моей команды Данте. Один за другим, я извиняюсь перед каждым из них. Я также взял ответственность за полное возмещение ущерба моему партнеру по команде, что я уже сделал. Желаю ему больших успехов в «Ницце» и в карьере. Кто знает, может быть, мы однажды встретимся на поле, и этот эпизод останется лишь неприятным воспоминанием.

Сейчас я покидаю клуб, за который я мечтал играть всю свою жизнь. Для меня это самое суровое наказание. Я благодарю всех, кто верил в меня. Я надеюсь, что однажды смогу доказать, что они были правы, и я стою намного больше того, что сейчас произошло. Искупить свою вину я могу лишь на поле, и сейчас я хочу сосредоточиться на своей главной страсти – футболе.