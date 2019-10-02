Ламин Диаби

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Монолог Диаби: 18-летнего парня, которого выгнали из «Ниццы» за кражу часов более успешного одноклубника
#Ламин Диаби
Форварда «Ниццы» Дольберга обокрал одноклубник. Не устоял перед часами за 70 тысяч евро
#Ницца
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