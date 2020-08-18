мир
Бездомный две недели прожил в вип-ложе стадиона. Украл мерч и еду на $1200
18 августа, 15:24
В конце июля бездомный Даниел Альберт Нея воспользовался тем, что на стадионе «Эл-Лэнг» (там играет футбольная команда «Тампа Бэй Раудис») почти никого не было. Он проник в вип-ложу и прожил незаметно там две недели.
Бездомный украл в фаншопе продукцию и еду на 1200 долларов. Офицеры полиции говорят, что Нея был одет в кучу украденного мерча и чувствовал себя как дома. Узнали о нем благодаря камерам видеонаблюдения.
Нея не сопротивлялся полиции. За него установлен залог в 5150 долларов, но неизвестно, есть ли у бездомного средства на юридическую помощь.
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