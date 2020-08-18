Бездомный две недели прожил в вип-ложе стадиона. Украл мерч и еду на $1200

В конце июля бездомный Даниел Альберт Нея воспользовался тем, что на стадионе «Эл-Лэнг» (там играет футбольная команда «Тампа Бэй Раудис») почти никого не было. Он проник в вип-ложу и прожил незаметно там две недели.

Бездомный украл в фаншопе продукцию и еду на 1200 долларов. Офицеры полиции говорят, что Нея был одет в кучу украденного мерча и чувствовал себя как дома. Узнали о нем благодаря камерам видеонаблюдения.