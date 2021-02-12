Парень с улицы украл у Мареза банковскую карту. И месяц шиковал: фастфуд, бутики и казино на 175к фунтов

Мохаммед тратился в разных местах много и часто. KFC, рестораны, элитные отели, торговые центры и даже казино. Всего он потратил 175 830 фунтов.

Адвокат Мохаммеда просит смягчить ему наказание хотя бы потому, что он потратил не так уж много денег на фоне зарплаты Мареза и того факта, что он не сразу заметил пропажу денег.

Еще один довод адвоката – наркотическая зависимость Мохаммеда. В 2017-м он переживал сложный период в жизни и многое уже просто не помнит.

У Мохаммеда уже есть две судимости: условный срок за мошенничество с бронированием отелей и 45 месяцев тюрьмы за ограбление. Но его адвокат говорит, что он изменился, ведет тихую и скромную семейную жизнь.