Парень с улицы украл у Мареза банковскую карту. И месяц шиковал: фастфуд, бутики и казино на 175к фунтов
В 2017 году у Рияда Мареза пропала банковская карта. Он заметил это через пять недель и только тогда заблокировал карту. А с нее уже было снято 175 тысяч фунтов. На тот момент Марез зарабатывал в «Лестере» 200 тысяч фунтов в неделю.
Карту украл водитель погрузчика Шариф Мохаммед. Сначала он снял 20 тысяч: организовал несколько вечеринок и слетал на Ибицу. Там он покупал дизайнерскую одежду. Например, за 1400 фунтов он купил себе джинсы Armani.
Мохаммед тратился в разных местах много и часто. KFC, рестораны, элитные отели, торговые центры и даже казино. Всего он потратил 175 830 фунтов.
Адвокат Мохаммеда просит смягчить ему наказание хотя бы потому, что он потратил не так уж много денег на фоне зарплаты Мареза и того факта, что он не сразу заметил пропажу денег.
Еще один довод адвоката – наркотическая зависимость Мохаммеда. В 2017-м он переживал сложный период в жизни и многое уже просто не помнит.
У Мохаммеда уже есть две судимости: условный срок за мошенничество с бронированием отелей и 45 месяцев тюрьмы за ограбление. Но его адвокат говорит, что он изменился, ведет тихую и скромную семейную жизнь.
Мохаммед говорит, что ему помогли снять деньги сотрудники банка, которые тоже занимаются мошенничеством. И он не находил карту, а получил ее от них. Но расследование не нашло этому доказательств. Мохаммед просто нашел карту, позвонил в банк Barclays, представился Марезом и попросил заказать новую карту.
Чтобы снять подозрения, Мохаммед специально поехал снимать деньги с банкомата в Лестер. Но это ему не помогло. Позже камеры видеонаблюдения подтвердили, что он снимал деньги десять раз в разных местах.
Мохаммед признал вину и пока отпущен под залог. Адвокат просит назначить ему условный срок. А суд просит Barclays возместить Марезу все деньги, которые Мохаммед потратил.