Башня на лого «Эвертона» – это вытрезвитель, названный в честь героя гражданской войны
В середине 17-го века в Англии гремит гражданская война. На стороне Карла I против парламента сражается Руперт Пфальцский – граф, который родился в Чехии, воевал на стороне голландских повстанцев против Испании, но стал значимым военачальником в Англии – король даже доверил ему рулить кавалерией.
Однажды Руперт готовился захватить Ливерпульский замок. Он взошел на холм, осмотрел город и сказал довольно: «Да это гнездо вороны. Его может захватить любая компания детей». Руперт три недели тяжело воюет, теряет полторы тысячи солдат и признает поражение.
Карл I спустя пять лет окончательно проигрывает войну и после суда идет на казнь. А Руперт мотается по Европе и даже через 11 лет после казни короля возвращается вновь воевать за англичан. Но память о нем осталась на том самом холме.
В 1787-м году там строится карцер для заключенных. Самое типовое здание того времени, которое было почти в каждой деревне. Констебли загоняли туда мелких воров и пьяниц. Обычно они там проводили ночь, а на утро назначался суд, который сразу назначал наказание: убрать мусор, расчистить канавы, пробить канализационные стоки.
Но на сегодня в Ливерпуле осталось только два таких здания. И одно из них – башня Руперта Пфальцского.
На гербе «Эвертона» башня оказалась в конце сезона-1937/1938. Пресс-секретарь клуба Тео Келли (после войны он будет его тренировать) думает над символами команды. Он железно решился на синий цвет, но нужно что-то еще. Келли четыре месяца ломает голову, а потом вспоминает о башне Руперта – это необычный и запоминающийся символ города. Ее и лавры он помещает на герб клуба.
«Эвертон» несколько раз менял логотип, но всегда оставлял башню. А в 2013-м показал новую эмблему – на нем башня Руперта совсем не похожа. Фанаты злятся, пишут петиции, а лидер болельщиков называет логотип «нелепым и клоунским». «Эвертон» извиняется и просит потерпеть сезон – форма с новым лого уже готова, в следующем сезоне вернемся к нормальной эмблеме.
И «Эвертон» заботится о башне. Например, в 1997-м клуб выделил 15 тысяч фунтов на ее реконструкцию. А в 2014-м установил иллюминацию – иногда башня горит синим цветом.
"Эвертону", судя по результатам, тоже пора трезветь. Одна победа в последних шести матчах АПЛ.