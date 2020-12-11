Башня на лого «Эвертона» – это вытрезвитель, названный в честь героя гражданской войны

В середине 17-го века в Англии гремит гражданская война. На стороне Карла I против парламента сражается Руперт Пфальцский – граф, который родился в Чехии, воевал на стороне голландских повстанцев против Испании, но стал значимым военачальником в Англии – король даже доверил ему рулить кавалерией.

Однажды Руперт готовился захватить Ливерпульский замок. Он взошел на холм, осмотрел город и сказал довольно: «Да это гнездо вороны. Его может захватить любая компания детей». Руперт три недели тяжело воюет, теряет полторы тысячи солдат и признает поражение.

Карл I спустя пять лет окончательно проигрывает войну и после суда идет на казнь. А Руперт мотается по Европе и даже через 11 лет после казни короля возвращается вновь воевать за англичан. Но память о нем осталась на том самом холме.