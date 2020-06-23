Фанат «Эвертона» ходит на матчи в плавках. Так он привлекает внимание и собирает на помощь бездомным

У болельщика «Эвертона» Майкла Каллана молодость получилась мрачной. Он употреблял наркотики и бродяжничал. Как говорит Каллан, к нормальной жизни его вытянули люди, которые помогали ему с едой и ночлегом. Потом он смог получить образование и сделать карьеру инженера-осветителя. А еще Каллан – заметный благотворитель.

Например, в 2014 году он переплыл Ла-Манш, чтобы собрать две тысячи фунтов на ночлег бездомным.