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#Эвертон #АПЛ

Фанат «Эвертона» ходит на матчи в плавках. Так он привлекает внимание и собирает на помощь бездомным

23 июня, 15:17

У болельщика «Эвертона» Майкла Каллана молодость получилась мрачной. Он употреблял наркотики и бродяжничал. Как говорит Каллан, к нормальной жизни его вытянули люди, которые помогали ему с едой и ночлегом. Потом он смог получить образование и сделать карьеру инженера-осветителя. А еще Каллан – заметный благотворитель.

Например, в 2014 году он переплыл Ла-Манш, чтобы собрать две тысячи фунтов на ночлег бездомным.

Но Каллана (которого обычно зовут SpeedoMick) знают по другой истории. Он с 2014-го ходит на каждый матч «Эвертона» в плавках и просит пожертвовать на помощь бездомным. За игру люди дают обычно около 600 фунтов. За шесть лет Каллан собрал больше 80 тысяч.

А в конце прошлого года Каллан начал двухмесячное путешествие пешком (конечно же, в плавках) по всей Британии. Он хотел собрать сто тысяч фунтов за тысячу пройденных миль, но уже в самом начале пути люди задонатили больше двухсот тысяч.

Маршрут путешествия Каллана по Британии

Во время путешествия Каллан спускался в плавках на санках по снегу.

Шел сквозь ураган.

Давал интервью Sky в микст-зоне.

А сейчас дерби можно только дома посмотреть. Естественно, в синих плавках.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Инстаграм SpeedoMick
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