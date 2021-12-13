Леонид Слуцкий
Рубин
Слуцкий в 2021 году дал больше интервью, чем выиграл матчей в лиге
51 минуту назад
Леонид Слуцкий – самый общительный русский тренер. Он открыт для разговора не только в спортивных медиа, но и в непрофильных проектах: например, в шоу Ивана Урганта или на канале Ксении Собчак. Мы посчитали, сколько таких интервью было у него в 2021 году. Сюда не входят рутинные обязательные интервью для должности тренера: пресс-конференции, флеши после матчей, разговоры с клубной пресс-службой.
Получилось, что в 2021 году Слуцкий выступал в медиа чаще раза в месяц.
- В феврале вышло большое интервью казанскому медиа «Бизнес Онлайн». В нем – немного о мировом футболе и очень много о «Рубине». И еще – о бесполезности лимита и пуле команд для РПЛ, подходящим по финансовым возможностям.
- Тогда же в феврале – интервью для ютуб-канала журналиста Дмитрия Егорова. Там – о судьях, гениальности Акинфеева, невозможности работать в «Спартаке» из-за бэкграунда и многом другом.
- В марте – ожидаемый приход в «Коммент.Шоу» и часовой разговор – снова о нелюбви к судьям, о российском футболе, Кварацхелии и акции BLM.
- В апреле – интервью «Татарстан 24». В основном «Рубин», судьи и Кварацхелия.
- В мае было длинное интервью «Телеспорту», где Слуцкий вспоминал совет от Алекса Фергюсона и делился мыслями об улучшении российского футбола.
- В том же месяце Слуцкий оказался в шоу «Вечерний Ургант», где пошутил про Дзюбу и видео: «Держи руки над столом, Артем».
- Также в мае Слуцкий в большом интервью «Спорт-Экпрессу» подвел итоги сезона.
- Июнь – самый насыщенный месяц во время Евро. Там – разговоры о футболе в ютуб-канале «Эльдорадо» с Евгением Савиным. Потом еще одно большое интервью «СЭ» о старте Евро и сборной России.
- В том же месяце – два интервью «Коммент.Шоу» во время Евро + разговор с «Бизнес Онлайн» о российском футболе и тренерах.
- В июле – интервью с Premier + участие в подкасте Дарьи Исаевой
- Конец года – большой разговор с Ксенией Собчак на ее ютуб-канале.
«Рубин» закончил сезон-2020/2021 на четвертом месте. В сезоне-2021/2022 клуб пока десятый. Еще «Рубин» вылетел из Лиги конференций в первом же раунде.
Статистика 2021 года в чемпионате России:
- 14 побед
- 10 поражений
- 5 ничьих
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