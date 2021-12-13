Слуцкий в 2021 году дал больше интервью, чем выиграл матчей в лиге

Леонид Слуцкий – самый общительный русский тренер. Он открыт для разговора не только в спортивных медиа, но и в непрофильных проектах: например, в шоу Ивана Урганта или на канале Ксении Собчак. Мы посчитали, сколько таких интервью было у него в 2021 году. Сюда не входят рутинные обязательные интервью для должности тренера: пресс-конференции, флеши после матчей, разговоры с клубной пресс-службой.

Получилось, что в 2021 году Слуцкий выступал в медиа чаще раза в месяц.