Самый удивительный гол осени, который не засчитан: «Рубин» забил с 35 метров в пустые (!!!) – вратарь убежал из ворот отыгрываться
В 15-м туре РПЛ «Сочи» принимал «Рубин» и проиграл со счетом 1:2. Из-за этой победы «Сочи» уступил вторую строчку «Динамо» и опустился на третье место в таблице РПЛ.
Счет мог быть и больше, если бы не эпизод в конце матча.
Уже в добавленное время «Сочи» всем составом пошел на угловой у ворот «Рубина» – но его игроки неаккуратно действовали и подарили «Рубину» контратаку на пустые ворота:
1. Дрейер сделал передачу на Хвана.
2. Тот неудачно обработал и сделал ответный пас.
3. И Дрейер метров с 35 поразил ворота.
Видео момента:
Но судья после некоторого обсуждения с комнатой ВАР отменил этот мяч – Дрейер был в офсайде.
Дрейер – главный герой «Рубина» в этой встрече. В сумме с этим мячом у него два гола. Первый забил на 81-й минуте, а за 2 минуты до этого поменял бутсы. Про это Слуцкий шутил: «Эти просто забивают один раз в год, прошлые забивали больше. Так что он уже исчерпал лимит».
Сам Дрейер говорил: «Поле было очень скользким, я должен был поменять бутсы. Я рад, что переобулся и забил гол».