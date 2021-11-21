Самый удивительный гол осени, который не засчитан: «Рубин» забил с 35 метров в пустые (!!!) – вратарь убежал из ворот отыгрываться

В 15-м туре РПЛ «Сочи» принимал «Рубин» и проиграл со счетом 1:2. Из-за этой победы «Сочи» уступил вторую строчку «Динамо» и опустился на третье место в таблице РПЛ.

Счет мог быть и больше, если бы не эпизод в конце матча.

Уже в добавленное время «Сочи» всем составом пошел на угловой у ворот «Рубина» – но его игроки неаккуратно действовали и подарили «Рубину» контратаку на пустые ворота:

1. Дрейер сделал передачу на Хвана.

2. Тот неудачно обработал и сделал ответный пас.

3. И Дрейер метров с 35 поразил ворота.

Видео момента: