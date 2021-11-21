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#Рубин #РПЛ #Сочи

Самый удивительный гол осени, который не засчитан: «Рубин» забил с 35 метров в пустые (!!!) – вратарь убежал из ворот отыгрываться

вчера, 23:57
Илья Егоров

официальный сайт «Рубина»

В 15-м туре РПЛ «Сочи» принимал «Рубин» и проиграл со счетом 1:2. Из-за этой победы «Сочи» уступил вторую строчку «Динамо» и опустился на третье место в таблице РПЛ.

Счет мог быть и больше, если бы не эпизод в конце матча.

Уже в добавленное время «Сочи» всем составом пошел на угловой у ворот «Рубина» – но его игроки неаккуратно действовали и подарили «Рубину» контратаку на пустые ворота:

1. Дрейер сделал передачу на Хвана.

2. Тот неудачно обработал и сделал ответный пас.

3. И Дрейер метров с 35 поразил ворота.

Видео момента:

Но судья после некоторого обсуждения с комнатой ВАР отменил этот мяч – Дрейер был в офсайде.

Дрейер – главный герой «Рубина» в этой встрече. В сумме с этим мячом у него два гола. Первый забил на 81-й минуте, а за 2 минуты до этого поменял бутсы. Про это Слуцкий шутил: «Эти просто забивают один раз в год, прошлые забивали больше. Так что он уже исчерпал лимит».

Сам Дрейер говорил: «Поле было очень скользким, я должен был поменять бутсы. Я рад, что переобулся и забил гол».

Матч завершен
Сочи
Сочи
Родригао 27
1:2
Матч завершен
Рубин
Казань
Абильдгор 31
Дрейер 81
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
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