Хван Ин Бом

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«Рубин» подписал игрока сборной Южной Кореи Хван Ин Бома
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Служил в армии и назвал собаку в честь Ванкувера – кореец, который забил первый в «Рубине» через минуту после замены
#Хван Ин Бом
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