Служил в армии и назвал собаку в честь Ванкувера – кореец, который забил первый в «Рубине» через минуту после замены

Бом дебютировал в России в прошлом туре с ЦСКА, провел на поле 12 минут и впечатлил Слуцкого: «Хван Ин Бом не потерял ни одного мяча. Потрясающая эффективность действий была на мяче. Понятно, он очень долго не играл, не тренировался, но надо отдать должное его профессионализму».

Теперь – дебютный гол спустя минуту после выхода на замену против «Уфы».