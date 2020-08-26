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#Хван Ин Бом #РПЛ #Футбол #Рубин

Служил в армии и назвал собаку в честь Ванкувера – кореец, который забил первый в «Рубине» через минуту после замены

26 августа, 19:45

Летом «Рубин» подписал корейского полузащитника «Ванкувер Уайткэпс» Хван Ин Бома. Да, кореец из Канады переехал в Казань. Хотя в «Рубине» уже играл кореец, который после России участвовал в договорняке и сел в тюрьму за похищение.

РПЛ

Бом дебютировал в России в прошлом туре с ЦСКА, провел на поле 12 минут и впечатлил Слуцкого: «Хван Ин Бом не потерял ни одного мяча. Потрясающая эффективность действий была на мяче. Понятно, он очень долго не играл, не тренировался, но надо отдать должное его профессионализму».

Теперь – дебютный гол спустя минуту после выхода на замену против «Уфы».

🇷🇺 Transfermarkt писал, что Бомом интересовался «Локомотив» и «Ростов».

📱 Слуцкий убедил Бома переехать в Россию по телефону: «После наших телефонных разговоров я увидел, что Леонид Слуцкий подписался на мой инстаграм, я подписался в ответ. Очень благодарен Леониду Викторовичу за все, что он сделал на стадии переговоров».

🐕 Завел инстаграм в конце июля (уже есть галочка и 12 тысяч подписчиков), куда постит фотографии с собакой Кувер, которую назвал в честь города Ванкувер.

🇰🇷 Хван Ин Бом – игрок сборной Южной Кореи. С командой до 23 лет он выиграл Азиатские игры-2018 и благодаря этому освободился от службы армии, где уже проходил подготовку.

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