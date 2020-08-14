В «Рубине» был кореец, который потом попался на договорняке, ставил на свои матчи и сел в тюрьму за похищение

В 2006 году «Рубин» арендовал у «Браги» Ким Дон-Хена. Он в своем лучшем сезоне в Корее забил семь голов, а продавали его в Португалию как «корейского Вьери». Но мощный форвард (188 см) не заиграл в Европе. В «Рубине» только четыре матча и один гол за сезон «Шиннику».

Дон-Хен вернулся в Корею, где сменил три клуба и был пожизненно дисквалифицирован в 2011-м. Он участвовал в договорных матчах (помимо него забанили еще десять игроков) и делал ставки на игры со своим участием.