Рубин
Ким Дон-Хен
Южная Корея
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#Рубин #Южная Корея #Ким Дон-Хен

В «Рубине» был кореец, который потом попался на договорняке, ставил на свои матчи и сел в тюрьму за похищение

14 августа, 15:02

В 2006 году «Рубин» арендовал у «Браги» Ким Дон-Хена. Он в своем лучшем сезоне в Корее забил семь голов, а продавали его в Португалию как «корейского Вьери». Но мощный форвард (188 см) не заиграл в Европе. В «Рубине» только четыре матча и один гол за сезон «Шиннику». 

Дон-Хен вернулся в Корею, где сменил три клуба и был пожизненно дисквалифицирован в 2011-м. Он участвовал в договорных матчах (помимо него забанили еще десять игроков) и делал ставки на игры со своим участием.

Сайт «Рубина»

Дон-Хен получил еще штраф, который он с трудом выплачивал. И в том же году он вместе с другом-бейсболистом похитили на подземной парковке женщину, угнали ее авто и вымогали у нее деньги, угрожая оружием. Но это все заметил мужчина, который выследил их на такси и вызвал полицию – на это ушло у него 20 минут. За эти преступления Дон-Хен получил три года тюрьмы и пять лет условно.

В 2020-м «Рубин» еще раз подписал корейца – Хван Ин Бома. У него 23 матча за сборную.

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Юрий Алеманов
15 августа, 11:15

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