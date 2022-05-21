«Рубин» вылетел, но, возможно, не вылетит. Как так?
«Рубин» занял 15-е место в сезоне РПЛ. Все решило поражение от «Уфы» (1:2). Так «Рубин» отстал от соперника на одно очко и вместе с «Арсеналом» официально вылетел из РПЛ. Леонид Слуцкий стал первым после Газзаева тренером-чемпионом, который имеет в карьере вылет в ФНЛ. «Рубин» провел в РПЛ 19 сезонов, а в прошлом вообще занял четвертое место.
Уникальная статистика – 56 пропущенных голов «Рубина». В сумме за два предыдущих сезона (это 60 матчей) «Рубин» пропустил 61 мяч. В прошлом было 33 гола. Теперь «Химки» и «Уфа» сыграют в стыковых матчах против «СКА-Хабаровска» и «Оренбурга». Параллельно в ФНЛ была другая интрига: там все определил гол с пенальти на 91-й минуте матча. Тут подробно:
Почему «Рубин» еще может остаться в РПЛ
24 мая – ключевая дата для российского футбола. В этот день на Исполкоме РФС будут обсуждаться варианты обновления регламента РПЛ. Большинство клубов еще в марте голосовали за расширение лиги, но тогда Исполком РФС его не принял. Теперь остается последняя возможность. Хотя у РФС есть и другие варианты регламента (один из них – изменить формат).
Механизм расширения РПЛ предполагает возможность увеличения лиги до 18 команд. Так «Торпедо» и «Факел» просто добавятся к действующим участникам. «Уфа» и «Химки» при таком раскладе смогут остаться в РПЛ напрямую. «Рубин» и «Арсенал» уйдут в стыковые матчи, чтобы не нарушать принцип сезона ФНЛ. «Оренбург» и «СКА-Хабаровск» должны получить шанс на РПЛ.
Аутсайдеры РПЛ публично выступали за расширение лиги. Особенно активно это делали «Урал» (остался) и «Уфа» (будут в стыках). Со стороны «Рубина» о расширении говорил Олег Яровинский. Его основной аргумент: из-за массового отъезда легионеров в РПЛ нарушен спортивный принцип. Важно: даже стыковые матчи Яровинский называл специфичной историей. «Рубин» их не хотел.
Леонид Слуцкий говорил перед заключительной игрой сезона, что концентрируется на ней. Он отказывался обсуждать вопрос расширения и показывать позицию от имени клуба. Расширение обсуждается из-за свободных еврокубковых дат. «Динамо» говорило о вариантах: расширение лиги до 18 команд, расширение Кубка, изменение формата ЧР и появление Кубка Лиги.
Какие факторы мешают расширению РПЛ в этом сезоне
Исполком РФС состоится 24 мая в 12:00 по Москве. Стыковые матчи запланированы на 25 и 28 мая. Клубы ФНЛ начинают их дома. «Химкам» необходимо добраться до Хабаровска. Это значит, что поменять соперника «СКА-Хабаровска» за несколько часов до игры не получится. Нужно либо оглашать официальное решение заранее, либо просто ничего не менять.
Расширение РПЛ обсуждалось несколько раз. Ашот Хачатурянц публично его поддерживал, но по итогу никак не повлиял на ранний результат по расширению. Зато чиновники из РФС сохраняют позицию против расширения. Об этом высказался генсек РФС и президент ФНЛ Александр Алаев. Но в том же выступлении подтвердил, что вопрос расширения РПЛ внесен в повестку Исполкома.
«Рубину» мешает информация от «Матч ТВ» – официального вещателя лиги. Георгий Черданцев в прямом эфире рассказал, что получил новости от надежных источников. Его версия: никакого расширения РПЛ не будет. В лиге останется 16 команд на следующий сезон. За это же выступил Николай Писарев – представитель тренерского штаба России при Карпине.
Вокруг возможного расширения РПЛ слишком много слухов. Даже сам Хачатурянц зимой неожиданно сказал, что его обсуждают только блогеры и болельщики. У клубов по этому вопросу нет абсолютного единства. Например, за «Спартак» все рассказал генеральный директор Евгений Мележиков: «Мы категорически против этого экономически необоснованного шага».