«Рубин» вылетел, но, возможно, не вылетит. Как так?

Почему «Рубин» еще может остаться в РПЛ

24 мая – ключевая дата для российского футбола. В этот день на Исполкоме РФС будут обсуждаться варианты обновления регламента РПЛ. Большинство клубов еще в марте голосовали за расширение лиги, но тогда Исполком РФС его не принял. Теперь остается последняя возможность. Хотя у РФС есть и другие варианты регламента (один из них – изменить формат).

Механизм расширения РПЛ предполагает возможность увеличения лиги до 18 команд. Так «Торпедо» и «Факел» просто добавятся к действующим участникам. «Уфа» и «Химки» при таком раскладе смогут остаться в РПЛ напрямую. «Рубин» и «Арсенал» уйдут в стыковые матчи, чтобы не нарушать принцип сезона ФНЛ. «Оренбург» и «СКА-Хабаровск» должны получить шанс на РПЛ.

Аутсайдеры РПЛ публично выступали за расширение лиги. Особенно активно это делали «Урал» (остался) и «Уфа» (будут в стыках). Со стороны «Рубина» о расширении говорил Олег Яровинский. Его основной аргумент: из-за массового отъезда легионеров в РПЛ нарушен спортивный принцип. Важно: даже стыковые матчи Яровинский называл специфичной историей. «Рубин» их не хотел.

Леонид Слуцкий говорил перед заключительной игрой сезона, что концентрируется на ней. Он отказывался обсуждать вопрос расширения и показывать позицию от имени клуба. Расширение обсуждается из-за свободных еврокубковых дат. «Динамо» говорило о вариантах: расширение лиги до 18 команд, расширение Кубка, изменение формата ЧР и появление Кубка Лиги.