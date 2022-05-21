«Торпедо» прошло в РПЛ из-за пенальти на последней минуте, а у «Факела» в таблице с третьим местом равенство всего: очков, побед, мячей

Как «Торпедо» и «Факел» попали в РПЛ

Завершился сезон ФНЛ. Главное – результат для лидеров:

«Торпедо» – 75 очков; «Факел» – 74; «Оренбург» – 74; «СКА-Хабаровск» – 65.

«Торпедо» и «Факел» напрямую попадают в РПЛ. «Факел» не играл там с 2001 года. Клуб уже рассказал, что без проблем получил лицензию на следующий сезон. «Торпедо» вышло в РПЛ под руководством Александра Бородюка. Сейчас в клубе играет 38-летний Игорь Лебеденко, который забил восемь голов. Больше него забивают за «Торпедо» только Султонов (15) и Калмыков (13).

Алексей Померко в прошлом сезоне играл за «Сочи» в Премьер-лиге. В этом году он забил шесть голов за «Торпедо» в ФНЛ. Один из них – на 91-й минуте заключительного матча сезона против «Кубани» (2:2). Гол Померко вывел «Торпедо» на первое место: при равенстве очков с двумя соперниками «Торпедо» оставалось бы третьим и уходило в стыки.