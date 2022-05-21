«Торпедо» прошло в РПЛ из-за пенальти на последней минуте, а у «Факела» в таблице с третьим местом равенство всего: очков, побед, мячей
Как «Торпедо» и «Факел» попали в РПЛ
Завершился сезон ФНЛ. Главное – результат для лидеров:
- «Торпедо» – 75 очков;
- «Факел» – 74;
- «Оренбург» – 74;
- «СКА-Хабаровск» – 65.
«Торпедо» и «Факел» напрямую попадают в РПЛ. «Факел» не играл там с 2001 года. Клуб уже рассказал, что без проблем получил лицензию на следующий сезон. «Торпедо» вышло в РПЛ под руководством Александра Бородюка. Сейчас в клубе играет 38-летний Игорь Лебеденко, который забил восемь голов. Больше него забивают за «Торпедо» только Султонов (15) и Калмыков (13).
Алексей Померко в прошлом сезоне играл за «Сочи» в Премьер-лиге. В этом году он забил шесть голов за «Торпедо» в ФНЛ. Один из них – на 91-й минуте заключительного матча сезона против «Кубани» (2:2). Гол Померко вывел «Торпедо» на первое место: при равенстве очков с двумя соперниками «Торпедо» оставалось бы третьим и уходило в стыки.
Ситуация «Факела» еще интереснее. «Оренбург» лидировал в ФНЛ большую часть сезона, но в итоге уходит в стыки. У них с «Факелом» одинаковые показатели: 74 очка, 23 победы, 5 ничьих, 10 поражений, разница мячей +27. В ФНЛ при равенстве голов идут показатели личных встреч. «Факел» выиграл у «Оренбурга» оба матча в сезоне ФНЛ – 2:0 и 1:0.
КАМАЗ, «Ротор», «Металлург-Липецк» и «Текстильщик» вылетели из ФНЛ. Лучшим бомбардиром турнира стал Максим Максимов («Факел»). Он забил 22 гола. Интересно, что перед «Факелом» Максимов успел провести шесть матчей за «Торпедо». До этого Максимов играл в Литве, Северной Македонии и Латвии. Он никогда не забивал более 10 голов за один сезон.
Как «Рубин» и «Арсенал» вылетели из РПЛ (пока)
С «Арсеналом» все было понятно: клуб досрочно занял последнее место в РПЛ. У «Рубина» все решалось в последнем туре. Для места в стыковых матчах «Рубину» хватало ничьей. Итог – поражение от «Уфы» со счетом 1:2. Там «Рубин» по примеру «Торпедо» мог перевернуть ситуацию в добавленное время. Но Виталий Лисакович собственный пенальти не забил.
«Рубин» завершил сезон серией из четырех поражений подряд. В них клуб забил только один мяч. Итоговые показатели «Рубина»: 29 очков за 30 матчей и разница мячей -22. В прошлом сезоне у «Рубина» было пропущенных 33 гола, сейчас – 56. Тогда клуб занял четвертое место в чемпионате. За два предыдущих сезона в сумме «Рубин» пропустил всего 61 мяч (33+28).
Ситуация с вылетом из РПЛ может измениться. 24 мая состоится Исполком РФС. Там будет определен формат нового сезона. Георгий Черданцев подтвердил в эфире «Матч ТВ», что на собрании будут обсуждаться вопросы расширения РПЛ. Если это произойдет, то «Химки» и «Уфа» еще могут остаться в РПЛ напрямую. «Рубин» и «Арсенал» тогда проведут стыки с клубами ФНЛ.
Пока же стыковые пары выглядят так:
- «Химки» – «СКА-Хабаровск»;
- «Уфа» – «Оренбург».
Уже через два часа после матча тот же Черданцев сказал со ссылкой на авторитетные источники, что расширения РПЛ все-таки не будет.