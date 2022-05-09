Что президент РПЛ Хачатурянц сделал за семь месяцев

Что надо знать о возможном уходе Хачатурянца с поста главы РПЛ

Ашот Хачатурянц стал главой РПЛ в ноябре 2021 года. На тех выборах он был единственным кандидатом. Все команды РПЛ поддержали назначение Хачатурянца на эту должность. Параллельно Хачатурянц по-прежнему управляет судьями в РПЛ: «По договоренности с руководителем РФС я еще никуда не ухожу. Буду присматривать за судейством».

Хачатурянц формально избран сразу на пять лет. Пока он точно не утратил поддержку со стороны клубов. Во время обсуждения возможного ухода Хачатурянца с поста главы РПЛ его публично поддержали Шамиль Газизов («Уфа») и Ахмед Айдамиров («Ахмат»). Оба сказали, что Хачатурянцу не нужно уходить. Сам он ранее обещал не бросать клубы в трудной ситуации.

8 мая 2022 года инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков опубликовал новость, что Хачатурянц по собственному желанию покинет пост президента РПЛ в конце сезона. Эту информацию «Чемпионату» подтвердили два источника. Они утверждают, что при этом он хочет остаться главой судейства. Именно о судействе Хачатурянц постоянно говорит этой весной.