Что президент РПЛ Хачатурянц сделал за семь месяцев
Что надо знать о возможном уходе Хачатурянца с поста главы РПЛ
Ашот Хачатурянц стал главой РПЛ в ноябре 2021 года. На тех выборах он был единственным кандидатом. Все команды РПЛ поддержали назначение Хачатурянца на эту должность. Параллельно Хачатурянц по-прежнему управляет судьями в РПЛ: «По договоренности с руководителем РФС я еще никуда не ухожу. Буду присматривать за судейством».
Хачатурянц формально избран сразу на пять лет. Пока он точно не утратил поддержку со стороны клубов. Во время обсуждения возможного ухода Хачатурянца с поста главы РПЛ его публично поддержали Шамиль Газизов («Уфа») и Ахмед Айдамиров («Ахмат»). Оба сказали, что Хачатурянцу не нужно уходить. Сам он ранее обещал не бросать клубы в трудной ситуации.
8 мая 2022 года инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков опубликовал новость, что Хачатурянц по собственному желанию покинет пост президента РПЛ в конце сезона. Эту информацию «Чемпионату» подтвердили два источника. Они утверждают, что при этом он хочет остаться главой судейства. Именно о судействе Хачатурянц постоянно говорит этой весной.
Чего Ашот Хачатурянц добился на посту главы РПЛ
• Формально Хачатурянц начал работу еще раньше – в октябре 2021 года он был исполняющим обязанности президента РПЛ. Именно при Хачатурянце РПЛ подписала новый контракт с «Матч ТВ». Сам он говорил: «Увеличенный контракт был принят клубами с большим воодушевлением. Все уже посчитали, сколько денег у них будет, чтобы понимать, на что их потратить».
• Лига ищет нового титульного спонсора. Хачатурянц даже рассказывал, что предложение от «Совкомбанка» в разы больше предыдущего. Сейчас титульным спонсором РПЛ остается «Тинькофф». Определение нового спонсора лиги планировалось еще в апреле, но лига своим решением продлила срок приема заявок до 12 мая. Новый спонсор точно будет при Хачатурянце.
• При Хачатурянце произошла историческая смена главы безопасности лиги. Александр Мейтин перешел на роль советника Хачатурянца. Он возглавлял дирекцию по безопасности и работе с болельщиками РПЛ с 2008 года. Теперь эту роль занял Александр Ивочкин. Все произошло через три месяца после скандала с задержаниями болельщиков ЦСКА – это тоже было при Хачатурянце.
• Все полгода работы Ашот Хачатурянц продвигал введение Fan ID. Лига провела полное обследование всех стадионов и выявила несоответствия – ждала на их устранение целевое финансирование. За твердую позицию по Fan ID в РПЛ Хачатурянцу досталось от болельщиков. Они освистали его в Санкт-Петербурге, когда Хачатурянц выступал на награждении «Зенита».
• Хачатурянц планирует полную отмену лимита на легионеров. Пока же принято решение, что уже со следующего сезона в заявке на матчи РПЛ будут 13 иностранцев (на поле – максимум 8). Теперь же Хачатурянц называет разговоры о лимите потерявшими актуальность. Хотя глава РФС Дюков считает, что даже в современных условиях это важное стратегическое решение.
• Хачатурянц по-прежнему работал с судьями – это затмило всю его деятельность на посту главы РПЛ. В апреле он пообещал уже в конце сезона представить главе РФС Дюкову концепцию реформу судейского комитета и корпуса. Журналист Сергей Егоров утверждает, что по первоначальному плану Хачатурянц должен остаться главой судейского комитета только до июня.
Какие вещи Хачатурянц пока не сделал на посту главы РПЛ
• У работы Хачатурянца в судейском комитете есть проблемная сторона. Совмещение двух должностей привело к скандалу с арбитром Матюниным. Тот подал жалобу в РФС, а потом получил ответ от Хачатурянца: «Планируем обращаться в правоохранительные органы». Перед этим случилась история с якобы фейковым высказыванием Хачатурянца про безобразие от судей.
• Хачатурянц анонсирует реформы, публично ругает и отстраняет арбитров. Скандалы между ними и клубами по-прежнему никуда не уходят. Судьи все еще допускают ключевые ошибки в матчах РПЛ и нарываются на жесткую критику. Ярче остальных срывались президент «Урала» Григорий Иванов и тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Хачатурянц эту историю не смягчил.
• На общую мотивацию Хачатурянца повлиял бан российского футбола в Европе – он это признавал. Все совпало с отъездом Хачатурянца из России. Тот вернулся в страну 19 марта и рассказал об отсутствии по личным обстоятельствам. Первая конкретика по сохранению спортивного принципа и развитию лиги появилась от него только после собрания 22 марта.
• Хачатурянц так и не решил вопрос с возможным расширением РПЛ. Оправдывался тем, что это обсуждают только журналисты. Но сам же подтверждал желание клубов и объяснял: «Если большинство голосует за то, чтобы количество увеличилось, я не могу это не поддержать». По итогу в РПЛ ничего не поменялось: вся история находится в состоянии бесконечных разговоров.
• После официального назначения на пост президента РПЛ Хачатурянц показал концепцию развития лиги. Направления из нее до сих пор доступны на сайте РПЛ. Некоторые из них: поддержка клубов в кризисных условиях, детальная разработка стратегии, модернизация модели управления лигой. В новых условиях оказалось, что 80 процентов концепции неактуальны.