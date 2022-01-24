Разбираем главные вопросы по Fan ID. Почему фанаты злятся? Регистрация будет долгой? Кто не получит доступ?
Еще раз: что такое Fan ID и как он приходил в жизнь фанатов?
FanID – это электронный документ с данными человека, который нужен для посещения спортивных соревнований. В тестовом режиме система использовалась на Олимпиаде в Сочи, полноценно – на Кубке Конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Тогда Fan ID заменял иностранным зрителям визу.
2021-й стал годом, когда Россия законодательно продвинула Fan ID и для внутренних соревнований. Сначала Госдума по инициативе Правительства одобрила введение Fan ID. 317 депутатов («Единая Россия» и «Справедливая Россия») проголосовали за, 69 депутатов (КПРФ и «Новые люди») – против, ЛДПР воздержалась. В конце года закон о Fan ID подписал Владимир Путин.
Как его оформлять и где получать? (пункт, где почти нет ответов)
К Fan ID полно вопросов, потому что в этой теме пока мало конкретики и много странностей. Например, на сайте Госдумы новость о первом чтении закона о Fan ID почти не содержит подробностей и иллюстрирована пустым стадионом клуба итальянской Серии D. Все еще нет списка турниров, для которых FanID потребуется. Но в медиа основной шум идет вокруг РПЛ. Скорее всего, ее клубам нужно внедрить Fan ID с сезона-2022/23.
На 2022 год Минспорт выделил 773,6 млн рублей для развития системы Fan ID. 679 млн уйдут на оборудование стадионов, на которых раньше FanID не было, 95 млн – на доработку тех, где уже есть система. И в официальном документе написано, что тут речь идет только про стадионы РПЛ.
Известно только, что FanID можно оформить на Госуслугах. Он всегда действует и приостанавливается только в случае нарушения закона. Оформлять должны все, кто собирается на футбольный матч.
По каким именно причинам фанаты против Fan ID?
Еще не совсем понятно, кому откажут в выдаче Fan ID. Его точно не дадут тем, кто уже нарушал порядок на стадионе ранее. Но еще в законе есть формулировка, которая запрещает выдавать Fan ID человеку, если «было намерение совершить соответствующие противоправные деяния». Что тут понимается под «намерением» – неизвестно.
Например, есть несколько случаев отказа в Fan ID из-за административных наказаний, которые люди получали после участия в митингах оппозиции. Многие опасаются, что выдача Fan ID субъективна и непрозрачна.
Другой главный аргумент против Fan ID – невозможность спонтанного похода на футбол. Например, с другом за компанию, который хочет разово сходить на топ-игру. Непонятно, сколько времени займет регистрация Fan ID, как долго проходит проверка, после которой человеку разрешается ходить на стадионы.
Фанатские движения с осени прошлого года протестуют против Fan ID:
❌ «Зенит»: «Нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными».
❌ «Спартак»: «Любой, независимо от его статуса и регалий, переступив черту стадиона в момент нашего бойкота, сиюминутно перестанет быть частью великого спартаковского движа».
❌ ЦСКА. Официальных комментариев от фанатских группировок не было, но источник «Р-Спорт» пишет, что фанаты ЦСКА тоже бойкотируют игры РПЛ.
❌ «Локомотив»: Фанаты скандировали на матчах: «Нам не нужен Fan ID».
❌ «Ростов»: «Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля».
Кому-то вообще нравится идея Fan ID?
Главный довод сторонников Fan ID – безопасность на стадионе. Стандартный аргумент: Fan ID не пустит на стадионы фанатов, которые портят семьям с детьми атмосферу. Но, кажется, кроме депутатов Госдумы и других людей из государственных структур никто не защищает Fan ID.
Министр спорта Олег Матыцин: «Не думаю, что мы столкнемся с большим оттоком болельщиков. Потому что изначально основу этого закона составляет, чтобы было комфортно, и была обеспечена безопасность».
Ирина Роднина: «Если болельщики «Спартака» приняли решение бойкотировать матчи команды по такой глупой причине, как Fan ID, значит, такие они фанаты и так любят свой клуб. У нас все время чем-то возмущаются».
Дмитрий Губерниев: «Закон принят – непонятно, на что рассчитывают фанаты. На то, что президент его отзовет? Нет, такого не будет, он его уже подписал. Это, конечно, проблема, что активные фанаты перестанут ходить на стадионы, но, с другой стороны, а в чем проблема оформить себе Fan ID, если ты законопослушный гражданин?».
Официальная позиция клубов РПЛ сдержана. Если депутаты просят смириться с новыми правилами и просто соблюдать закон, то клубы реагируют мягче.
«Зенит» хочет объяснить болельщиками, зачем нужен Fan ID. «Спартак» поддерживает фанатов и признает, что вопрос сложный. Президент «Урала» Григорий Иванов откровенно против из-за боязни падения посещаемости.
Но пока нет никаких прогнозов, как из-за бойкота фанатов упадет посещаемость матчей РПЛ.