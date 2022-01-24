Разбираем главные вопросы по Fan ID. Почему фанаты злятся? Регистрация будет долгой? Кто не получит доступ?

Как его оформлять и где получать? (пункт, где почти нет ответов)

К Fan ID полно вопросов, потому что в этой теме пока мало конкретики и много странностей. Например, на сайте Госдумы новость о первом чтении закона о Fan ID почти не содержит подробностей и иллюстрирована пустым стадионом клуба итальянской Серии D. Все еще нет списка турниров, для которых FanID потребуется. Но в медиа основной шум идет вокруг РПЛ. Скорее всего, ее клубам нужно внедрить Fan ID с сезона-2022/23.

На 2022 год Минспорт выделил 773,6 млн рублей для развития системы Fan ID. 679 млн уйдут на оборудование стадионов, на которых раньше FanID не было, 95 млн – на доработку тех, где уже есть система. И в официальном документе написано, что тут речь идет только про стадионы РПЛ.

Известно только, что FanID можно оформить на Госуслугах. Он всегда действует и приостанавливается только в случае нарушения закона. Оформлять должны все, кто собирается на футбольный матч.