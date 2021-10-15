Евро-2020
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#Евро-2020 #Италия #Англия

Детали беспорядков на финале Евро: полицейским ломали руки и зубы, среди тысячи безбилетников – только 39 арестов. Главное из отчета британского МВД

3 часа назад

С финала Евро-2020 прошло три месяца. Английские медиа, ссылаясь на отчет министерства внутренних дел о футбольных инцидентах, сообщили некоторые подробности беспорядков, которые там творились.

Напоминаем:

⚔️ Примерно пять тысяч английских фанатов ворвались на стадион без билета.

⚔️ Там на них нападали фанаты, которые прошли по билету.

⚔️ Безбилетники занимали места для людей с инвалидностью и трибуну, где сидят семьи игроков.

⚔️ По данным Telegraph, было арестовано 50 человек, Sky Sports писал об аресте 45.

Обо всех инцидентах и последствиях мы тогда писали:

Английские фанаты устроили хаос на финале Евро: ломали ограждения, прорывались на стадион без билетов, дрались со своими, пугали жен игроков

Что известно теперь:

🚨 Daily Mail пишет, что всего на матчах Евро-2020 британская полиция произвела 96 арестов. ВВС называет число 92. Правильные данные – 92, так записано в отчете министерства. Причем 90 из них – на матчах Англии, шесть – на полуфинале между Италией и Испанией.

🚨 Нарушения самые разные – хулиганство, драки, угроза насилием, неадекватное поведение в состоянии алкогольного опьянения, расизм, бросание файеров, выбегание на поле.

🚨 После финала, по данным Sky Sports, 19 полицейских получили повреждения. Один сломал руку, еще один – потерял зуб.

🚨 Несмотря на то, что в беспорядках во время финала участвовало несколько тысяч англичан, всего было произведено лишь 39 арестов.

Дополнительные цифры от министерства:

🔢 В сезоне-2020/21 было сыграно 2978 запланированных матчей. 93% из них – без зрителей. При полной посещаемости – ни одного.

🔢 Произведено 116 арестов.

🔢 На 212 матчах, проводившихся со зрителями, было 79 инцидентов. Чаще всего – из-за пиротехники.

🔢 Запрет на посещение матчей по состоянию на 1 августа был выдан 1359 раз. 1351 – мужчинам. В прошлом сезоне – 208, и это меньше, чем за два предыдущих сезона.

🔢 Три четверти запретов – у мужчин в возрасте от 18 до 34 лет.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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