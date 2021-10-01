В матче Лиги Европы с трибуны летел скутер, а в ногах вратаря взрывалась петарда. Между фанатами были столкновения и в городе

Еще до матча было арестовано около ста человек. В Бельгию приехали даже фанаты без билетов, полиция пыталась их выдворить обратно. В разных барах фанаты «Айнтрахта» оставляли надписи маркером, где-то даже были найдены наркотики.

Но наказание грозит «Антверпену». В том числе за пущенную в Траппа петарду. Уже точно будет крупный денежный штраф. Тренер «Антверпена» Бриан Приске боится другого – матчей за закрытыми дверьми: «Мы так долго из-за пандемии играли без фанатов. Наконец, мы можем играть при полном стадионе, а потом происходит вот это. Конечно, такого не должно быть».

В «Антверпене» осудили инциденты, но добавили: «Мы здесь жертвы больше, чем кто-либо другой».

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