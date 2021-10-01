В матче Лиги Европы с трибуны летел скутер, а в ногах вратаря взрывалась петарда. Между фанатами были столкновения и в городе
Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Антверпен» дома уступил «Айнтрахту» 0:1 из-за гола в добавленное время.
Но больше матч запомнился фанатскими столкновениями.
Например, нападением немецких фанатов на бельгийских еще до игры. Они атаковали паб с фанатами «Антверпена». «Разбили окно, ворвались, кидали кирпичи, стулья, все, что попадалось под руку. Пострадали несколько человек, включая сотрудников полиции», – рассказывал очевидец.
Еще появилось трехсекундное видео, на котором видно, как с трибун полетел большой предмет. В некоторых источниках упоминается скутер, в других – ролятор или ходунки. В любом случае вышло жестко.
В начале второго тайма фанаты «Антверпена» запустили петарду в штрафную площадь «Айнтрахта». Она упала и взорвалась под ногами голкипера «Айнтрахта» Кевина Траппа. Он был оглушен и получил медицинскую помощь. Трапп продолжил игру и сотворил суперсейв, а его команда в итоге победила.
После гола на последних минутах на трибунах вспыхнули беспорядки, вмешалась полиция.
Еще до матча было арестовано около ста человек. В Бельгию приехали даже фанаты без билетов, полиция пыталась их выдворить обратно. В разных барах фанаты «Айнтрахта» оставляли надписи маркером, где-то даже были найдены наркотики.
Но наказание грозит «Антверпену». В том числе за пущенную в Траппа петарду. Уже точно будет крупный денежный штраф. Тренер «Антверпена» Бриан Приске боится другого – матчей за закрытыми дверьми: «Мы так долго из-за пандемии играли без фанатов. Наконец, мы можем играть при полном стадионе, а потом происходит вот это. Конечно, такого не должно быть».
В «Антверпене» осудили инциденты, но добавили: «Мы здесь жертвы больше, чем кто-либо другой».