Драка фанатов «Марселя» и «Галатасарая» – с петардами и слезоточивым газом. За пару часов до этого они вместе провели акцию против «ПСЖ»
Во втором туре группового этапа Лиги Европы во Франции встречались «Марсель» и «Галатасарай». По игре этот матч ничем не запомнился – была нулевая ничья. Зато игра впечатлила атмосферой и поведением фанатов.
Сначала все было более-менее мирно. Фанаты обеих команд встретились рядом со стадионом и громко признавались, как сильно ненавидят «ПСЖ».
Разногласия между ними случились прямо во время игры. Все началось с оскорблений. Между двумя секторами было свободное пространство, поэтому некоторые фанаты «Марселя» попытались пройти туда. В ответ на это фаны «Галатасарая» начали закидывать сектора противника фаерами и петардами.
Результат:
- Игру остановили на 10 минут.
- Полиция применила слезоточивый газ.
- С фанатами говорили тренер «Галатасарая» Фатих Терим и капитан «Марселя» Димитри Пайет.
- Потом судьи возобновили матч.
Кадры:
Под конец встречи потолкались еще и футболисты, но конфликт быстро погасили. А вот войну между фанатами – нет. Под конец матча фанаты «Марселя» пролезли на сектор «Галатасарая», и началась драка. Разборки на трибунах продолжались 30 минут, после чего дерущихся полностью растащила по разным сторонам полиция.