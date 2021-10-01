Драка фанатов «Марселя» и «Галатасарая» – с петардами и слезоточивым газом. За пару часов до этого они вместе провели акцию против «ПСЖ»

Во втором туре группового этапа Лиги Европы во Франции встречались «Марсель» и «Галатасарай». По игре этот матч ничем не запомнился – была нулевая ничья. Зато игра впечатлила атмосферой и поведением фанатов.

Сначала все было более-менее мирно. Фанаты обеих команд встретились рядом со стадионом и громко признавались, как сильно ненавидят «ПСЖ».