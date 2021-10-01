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#Лига Европы #Галатасарай #Марсель

Драка фанатов «Марселя» и «Галатасарая» – с петардами и слезоточивым газом. За пару часов до этого они вместе провели акцию против «ПСЖ»

01 октября, 02:25

Во втором туре группового этапа Лиги Европы во Франции встречались «Марсель» и «Галатасарай». По игре этот матч ничем не запомнился – была нулевая ничья. Зато игра впечатлила атмосферой и поведением фанатов.

Сначала все было более-менее мирно. Фанаты обеих команд встретились рядом со стадионом и громко признавались, как сильно ненавидят «ПСЖ».

Разногласия между ними случились прямо во время игры. Все началось с оскорблений. Между двумя секторами было свободное пространство, поэтому некоторые фанаты «Марселя» попытались пройти туда. В ответ на это фаны «Галатасарая» начали закидывать сектора противника фаерами и петардами.

Результат:

  • Игру остановили на 10 минут.
  • Полиция применила слезоточивый газ.
  • С фанатами говорили тренер «Галатасарая» Фатих Терим и капитан «Марселя» Димитри Пайет.
  • Потом судьи возобновили матч.

Кадры:

Под конец встречи потолкались еще и футболисты, но конфликт быстро погасили. А вот войну между фанатами – нет. Под конец матча фанаты «Марселя» пролезли на сектор «Галатасарая», и началась драка. Разборки на трибунах продолжались 30 минут, после чего дерущихся полностью растащила по разным сторонам полиция.

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Все фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press
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