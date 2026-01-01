Fan ID

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Система индивидуального учета болельщиков
Дата введения
2022 г.
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Футбол
Фанатские объединения футбольного «Спартака» объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID
#Спартак
Футбол
Движение фанатов «Спартака» G-7 Ultras отказалось от оформления Fan ID. Они сделали это вслед за болельщиками «Зенита»
#Fan ID
Футбол
Госдума приняла законопроект о паспорте болельщика. Список турниров, где его введут, определит правительство
#Fan ID
Разное
Законопроект о Fan ID прошел первое чтение в Госдуме. Список турниров, где система обязательна, определит правительство
#Fan ID
Футбол
Fan ID введут в футболе со следующего сезона
#Fan ID
Все новости
Материалы
Как оформить Fan ID – полная инструкция: где заполнять анкету, обязательно ли идти в МФЦ, за что откажут
#Fan ID
Разбираем главные вопросы по Fan ID. Почему фанаты злятся? Регистрация будет долгой? Кто не получит доступ?
#Fan ID
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