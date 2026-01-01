Fan ID

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Система индивидуального учета болельщиков
Дата введения
2022 г.
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Как оформить Fan ID – полная инструкция: где заполнять анкету, обязательно ли идти в МФЦ, за что откажут
#Fan ID
Разбираем главные вопросы по Fan ID. Почему фанаты злятся? Регистрация будет долгой? Кто не получит доступ?
#Fan ID