Как оформить Fan ID – полная инструкция: где заполнять анкету, обязательно ли идти в МФЦ, за что откажут

Оформлять Fan ID придется и иностранцам: через Госуслуги и МФЦ. Оставим здесь список регионов, где находятся нужные МФЦ. Его дает Минцифры:

Москва;

Московская область;

Санкт-Петербург;

Свердловская область;

Самарская область;

Нижегородская область;

Ростовская область;

Оренбургская область;

Воронежская область;

Краснодарский край;

Чеченская республика.

До 4 июля мы не знаем точные пункты в анкете, которую необходимо заполнить на Госуслугах. Но по примеру оформления Fan ID на международные матчи можем сделать вывод: там произойдет сбор личной информации. Тогда были необходимы ФИО, дата рождения и полные паспортные данные. Госуслуги подготовили отдельную страницу по Fan ID, но подробностей там почти нет.

Доступ к получению Fan ID окажется не у каждого человека. Идейный посыл создания карты болельщика – повышение уровня безопасности на стадионах. Есть три возможные причины, почему в получении Fan ID человеку может быт отказано: нарушения общественного порядка в прошлом, административный запрет, информация о готовящемся нарушении.

Важно: если пришел отказ в получении Fan ID, то повторная заявка доступна через полгода. Исключением станет истекший срок запрета – тогда можно подавать заявку раньше. Старый Fan ID для международных игр считается недействительным в РПЛ. Оформлять новый документ придется вообще всем – зато он навсегда останется в личном кабинете на портале Госуслуг.