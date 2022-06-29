Как оформить Fan ID – полная инструкция: где заполнять анкету, обязательно ли идти в МФЦ, за что откажут
С нового сезона Fan ID вводится на российских стадионах. Министерство спорта рассказало, что оформить карту болельщика можно с 4 июля 2022 года. Она понадобится для всех официальных лиц на матчах РПЛ и финале Кубка России. Министр спорта Олег Матыцин не назвал другие конкретные турниры, где в будущем заработает Fan ID. Этот вопрос прорабатывается.
Что нужно для оформления Fan ID – пошаговый список действий
Закон о введении паспорта болельщика официально действует в России еще с 1 июня 2022 года. Ранее Fan ID был на стадионах страны во время проведения Кубка конфедераций, ЧМ-2018 и Евро-2020. Сейчас его внедрение в Премьер-лигу происходит на фоне смены руководства РПЛ. Ашот Хачатурянц ушел с поста президента РПЛ – это место пока временно занял Александр Алаев.
Минцифры курирует введение Fan ID в России. Важно: карта болельщика будет электронной. Она понадобится при покупке билета и во время прохода на стадион. На Госуслугах появится раздел с билетами. В теории все выглядит так: на пункте пропуска фанату понадобится предъявить QR-код билета на Госуслугах. Остальные данные в момент сканирования считаются автоматически.
На сайте прописан порядок действий при оформлении карты болельщика. Он касается всех, кто старше 14 лет:
- Зарегистрироваться на портале Госуслуг/зайти в личный кабинет;
- Заполнить анкету и прикрепить фотографию (обязательно свою);
- Прийти в МФЦ в любом из 11 регионов России, где есть клубы РПЛ;
- Подтвердить личность: сотрудники посмотрят паспорт и сверят фото.
Для детей до 14 лет в этой схеме существуют нюансы. Им придется подключать родителей:
- Одному из родителей нужно зайти в личный кабинет на портале Госуслуг;
- Далее надо заполнить анкету за ребенка и прикрепить его фотографию;
- Прийти с ребенком в МФЦ в любом из 11 регионов – этот пункт остается без изменений;
- Взять с собой свидетельство о рождении ребенка, потому что паспорта у него еще нет.
Оформлять Fan ID придется и иностранцам: через Госуслуги и МФЦ. Оставим здесь список регионов, где находятся нужные МФЦ. Его дает Минцифры:
- Москва;
- Московская область;
- Санкт-Петербург;
- Свердловская область;
- Самарская область;
- Нижегородская область;
- Ростовская область;
- Оренбургская область;
- Воронежская область;
- Краснодарский край;
- Чеченская республика.
До 4 июля мы не знаем точные пункты в анкете, которую необходимо заполнить на Госуслугах. Но по примеру оформления Fan ID на международные матчи можем сделать вывод: там произойдет сбор личной информации. Тогда были необходимы ФИО, дата рождения и полные паспортные данные. Госуслуги подготовили отдельную страницу по Fan ID, но подробностей там почти нет.
Доступ к получению Fan ID окажется не у каждого человека. Идейный посыл создания карты болельщика – повышение уровня безопасности на стадионах. Есть три возможные причины, почему в получении Fan ID человеку может быт отказано: нарушения общественного порядка в прошлом, административный запрет, информация о готовящемся нарушении.
Важно: если пришел отказ в получении Fan ID, то повторная заявка доступна через полгода. Исключением станет истекший срок запрета – тогда можно подавать заявку раньше. Старый Fan ID для международных игр считается недействительным в РПЛ. Оформлять новый документ придется вообще всем – зато он навсегда останется в личном кабинете на портале Госуслуг.
Какие еще вещи нужно знать о введении Fan ID в РПЛ
Система заработает с нового сезона, но она будет не везде. Изначально заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов рассказывал: «Пока исходим из того, что система будет работать на шести стадиона с первых матчей нового сезона». Он пояснил, что шесть стадионов – это арены ЧМ-2018. Позже список изменился: «Спартак» введет Fan ID только в 2023 году.
Для каких арен уже на старте нового сезона понадобится Fan ID – их подтвердила РПЛ:
- «Екатеринбург Арена»;
- «Нижний Новгород»;
- «Ростов Арена»;
- «Солидарность Самара Арена»;
- «Фишт».
Fan ID точно необходим на домашних матчах «Урала», «Нижнего Новгорода», «Ростова», «Крыльев Советов» и «Сочи». Для остальных городов введение Fan ID подразумевается со второй части сезона. Напоминаем: его первая половина завершится уже в ноябре, потому что в Катаре пройдет чемпионат мира-2022. Он начнется 21 ноября и завершится 18 декабря 2022 года.
Пока сложно оценить готовность стадионов к введению Fan ID. В «Нижнем Новгороде» до сих пор прорабатывают этот вопрос, хотя сезон стартует уже в июле. Пример «Химок» показывает, почему Fan ID на своих стадионах не могут ввести все клубы одновременно. «Химки» не выполняют требования по технике – сейчас они ждут деталей по системе, чтобы исправить все к 2023 году.
Будет ли отменен Fan ID? Депутаты КПРФ в июне 2022 года вносили подобный законопроект на рассмотрение в Госдуму. Они указывали на размытые правила по запретам и ограничениям. Еще рассказывали о возможной экономии для бюджета в том случае, если отказаться от введения Fan ID. Результат: уже через сутки законопроект был отклонен. Все осталось в силе.
В прошлом сезоне активные фанаты бойкотировали матчи РПЛ из-за возможного введения Fan ID. Актив и ветераны фанатского движения ЦСКА уже объявили, что так будет и сейчас. Часть ответа клуба: «Мы с пониманием относимся к позиции нашего актива. Мы не будем открывать продажу абонементов на нижний ярус трибуны А, который для многих стал вторым домом».