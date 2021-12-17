Госдума приняла законопроект о паспорте болельщика. Список турниров, где его введут, определит правительство

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект о Fan ID в российском спорте. Теперь он попадет в Совет Федерации, а после – к президенту.

Проект вводит в закон понятие «персонифицированной карты на посещение спортивного соревнования» – паспорта болельщика (Fan ID).

На каких именно турнирах появится Fan ID, пока непонятно. Перечень определит правительство. СМИ считают, что наверняка он появится в футболе. Эта система уже работала на чемпионате мира 2018 года.

Оператором данных выступит Минцфиры. Введение паспорта объяснили желанием повысить безопасность на турнирах.