Fan ID
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#Fan ID

Госдума приняла законопроект о паспорте болельщика. Список турниров, где его введут, определит правительство

15 минут назад

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект о Fan ID в российском спорте. Теперь он попадет в Совет Федерации, а после – к президенту.

  • Проект вводит в закон понятие «персонифицированной карты на посещение спортивного соревнования» – паспорта болельщика (Fan ID).
  • На каких именно турнирах появится Fan ID, пока непонятно. Перечень определит правительство. СМИ считают, что наверняка он появится в футболе. Эта система уже работала на чемпионате мира 2018 года.
  • Оператором данных выступит Минцфиры. Введение паспорта объяснили желанием повысить безопасность на турнирах.
Источник:
сайт Госдумы
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