Fan ID
Госдума приняла законопроект о паспорте болельщика. Список турниров, где его введут, определит правительство
15 минут назад
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект о Fan ID в российском спорте. Теперь он попадет в Совет Федерации, а после – к президенту.
- Проект вводит в закон понятие «персонифицированной карты на посещение спортивного соревнования» – паспорта болельщика (Fan ID).
- На каких именно турнирах появится Fan ID, пока непонятно. Перечень определит правительство. СМИ считают, что наверняка он появится в футболе. Эта система уже работала на чемпионате мира 2018 года.
- Оператором данных выступит Минцфиры. Введение паспорта объяснили желанием повысить безопасность на турнирах.
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