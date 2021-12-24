Fan ID
Спартак
рпл
Движение фанатов «Спартака» G-7 Ultras отказалось от оформления Fan ID. Они сделали это вслед за болельщиками «Зенита»
час назад
G-7 Ultras стало первым движением фанатов «Спартака», отказавшимся от оформления паспорта болельщика. Оно выпустило заявление в инстаграме, где написало о «карательной политике устрашения и деиндивидуализации».
Участники объединения не допустят до турниров, где паспорт болельщика введут. Пока неизвестно, какими будут эти турниры, но СМИ ожидают, что футбольные чемпионаты точно введут Fan ID.
Законопроект о паспорте болельщика прошел Госдуму и Совфед. Ему осталось получить подпись президента – и тогда с июня 2022 года он вступит в силу.
Авторы законопроекта утверждают, что он повысит безопасность на стадионах. Но болельщики считают введение Fan ID политическим шагом, позволяющим сильнее контролировать фанатские движения.
- G-7 Ultras существует 15 лет, это одно из старейших активных объедений болельщиков «Спартака».
- Первым об отказе от Fan ID объявили болельщики «Зенита» из «Ландскроны».
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