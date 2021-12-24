Fan ID
Спартак
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#Fan ID #Спартак #рпл

Движение фанатов «Спартака» G-7 Ultras отказалось от оформления Fan ID. Они сделали это вслед за болельщиками «Зенита»

час назад

G-7 Ultras стало первым движением фанатов «Спартака», отказавшимся от оформления паспорта болельщика. Оно выпустило заявление в инстаграме, где написало о «карательной политике устрашения и деиндивидуализации».

Участники объединения не допустят до турниров, где паспорт болельщика введут. Пока неизвестно, какими будут эти турниры, но СМИ ожидают, что футбольные чемпионаты точно введут Fan ID.

Законопроект о паспорте болельщика прошел Госдуму и Совфед. Ему осталось получить подпись президента – и тогда с июня 2022 года он вступит в силу.

Авторы законопроекта утверждают, что он повысит безопасность на стадионах. Но болельщики считают введение Fan ID политическим шагом, позволяющим сильнее контролировать фанатские движения.

  • G-7 Ultras существует 15 лет, это одно из старейших активных объедений болельщиков «Спартака».
  • Первым об отказе от Fan ID объявили болельщики «Зенита» из «Ландскроны».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
инстаграм G-7 Ultras
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