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Фанаты «Зенита» выступили против Fan ID. Они отказываются от оформления

вчера, 23:06

Xinhua/Global Look Press

Фанатское объединение «Ландскрона» опубликовало пост в телеграм-канале о введении Fan ID. Главная цитата: «Движение фанатов «Зенита» в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления Fan ID».

Фанаты «Зенита» называют введение Fan ID избыточной мерой, которая подменяет понятия о комфорте и безопасности.

Напоминаем: Госдума официально приняла закон о введении Fan ID. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Впервые Fan ID вводился на Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Тогда паспорт болельщика давал человеку возможность попасть на стадион и обеспечивал бесплатный проезд.

Министр спорта России Олег Матыцин считает так: «Механизм Fan ID должен обеспечить комфорт для посещения болельщиками стадиона и безопасность».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
телеграм-канал «Ландскрона»
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Комментарии (1)
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jkhgj567
час назад

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