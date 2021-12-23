Фанаты «Зенита» выступили против Fan ID. Они отказываются от оформления
Фанатское объединение «Ландскрона» опубликовало пост в телеграм-канале о введении Fan ID. Главная цитата: «Движение фанатов «Зенита» в лице абсолютно всего фанатского актива приняло решение отказаться от оформления Fan ID».
Фанаты «Зенита» называют введение Fan ID избыточной мерой, которая подменяет понятия о комфорте и безопасности.
Напоминаем: Госдума официально приняла закон о введении Fan ID. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года.
Впервые Fan ID вводился на Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Тогда паспорт болельщика давал человеку возможность попасть на стадион и обеспечивал бесплатный проезд.
Министр спорта России Олег Матыцин считает так: «Механизм Fan ID должен обеспечить комфорт для посещения болельщиками стадиона и безопасность».
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