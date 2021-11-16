Fan ID
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#Fan ID

Законопроект о Fan ID прошел первое чтение в Госдуме. Список турниров, где система обязательна, определит правительство

час назад

Госдума приняла в первом чтении законопроект, официально вводящий понятие паспорта болельщика. Проект предполагает:

  • В законе появится определение «персонифицированной карты на посещение спортивного соревнования» – паспорта болельщика (Fan ID).
  • Закон наделит правительство полномочиями определять, на каких именно турнирах обязательно введение паспорта.  На этих турнирах идентификация зрителей будет обязательной.
  • Паспорт нужен для идентификации зрителя или участника соревнований. Предполагается, что это повысит безопасность при проведении турниров.
  • Единым оператором данных выступит Минцифры. Это же ведомство разработало систему Fan ID и уже тестировало ее на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Теперь законопроект должен пройти второе и третье чтение, потом рассмотрение в Совете Федерации, после этого – получить подпись президента.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт Госдумы
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