Fan ID
Законопроект о Fan ID прошел первое чтение в Госдуме. Список турниров, где система обязательна, определит правительство
час назад
Госдума приняла в первом чтении законопроект, официально вводящий понятие паспорта болельщика. Проект предполагает:
- В законе появится определение «персонифицированной карты на посещение спортивного соревнования» – паспорта болельщика (Fan ID).
- Закон наделит правительство полномочиями определять, на каких именно турнирах обязательно введение паспорта. На этих турнирах идентификация зрителей будет обязательной.
- Паспорт нужен для идентификации зрителя или участника соревнований. Предполагается, что это повысит безопасность при проведении турниров.
- Единым оператором данных выступит Минцифры. Это же ведомство разработало систему Fan ID и уже тестировало ее на чемпионате мира по футболу в 2018 году.
Теперь законопроект должен пройти второе и третье чтение, потом рассмотрение в Совете Федерации, после этого – получить подпись президента.
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