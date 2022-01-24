Фанатские объединения футбольного «Спартака» объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID

«Фратрия» выпустила заявление от имени всех фанатских объединений «Спартака». Она анонсировала бойкот игр клуба, где применяется система «паспорта болельщика».

Бойкот распространится среди прочего на матчи РПЛ, Кубка России и еврокубков. Болельщики пообещали вернуться на стадионы, когда систему Fan ID отменят.

Обновление: заявления о бойкоте выпустили объединения фанатов «Ростова» и «Зенита».

Законопроект о Fan ID принят в конце 2021 года. Он подразумевает введение «паспорта болельщика» на спортивных мероприятиях – документа, позволяющего идентифицировать зрителя.

Допуск на матчи происходит исключительно с Fan ID, выдача которого находится в ведении спецслужб. Систему применяли в России во время чемпионата мира.

Законопроект вызвал критику со стороны болельщиков. В частности, они называли систему попыткой «деиндивидуализации» движения.

Официального перечня видов спорта и турниров, где используют систему, пока нет. Но ожидается, что футбол точно попадает в список.