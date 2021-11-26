Новый президент РПЛ Хачатурянц в «Коммент.Шоу»: зарплата в 20 тысяч рублей, хочет 18 команд в лиге, связан с постановкой «Мастера и Маргариты»

О судьях

💬 «Я пришел в судейство, не зная никого».

💬 «Приглашение европейских судей было моей идеей. Это снимало вопросы у многих клубов. Это топовые судьи».

💬 «Когда я начал работать с судьями, то рядом со мной не было людей, вводящих в курс дела. Со мной пришел Павел Каманцев, у него юридический бэкграунд, у него был опыт работы со мной в «Сбербанк Капитал». Я ему полностью доверяю. Здесь, как и во всем, нужно было провести экспертизу – чтобы убрать внутренние противоречия. Разговаривая с судьями, я искренне сказал: «У каждого из вас есть история. Мы начинаем все с чистого лица». Главный вопрос, который больше никогда не случится – коррупция.

Непрофессионализм и низкая квалификация – вопросы, которые могут решиться или не могут решиться. В зависимости от возраста. Кто-то из судей ушел в ФНЛ, а потом вернулся в РПЛ – им это пошло на пользу. Кто-то меня услышал. Кто-то не услышал – те закончили карьеру. Не в их интересах, если кто-то получит доступ к результату полиграфа. Поэтому я не вступал в полемику с Васильевым [пожизненно отстранен от работы в РПЛ] – не хочу».

💬 «Необходимо изменить систему образования судей, методологию. Как только мы исправим фундамент, здание будет построено».

💬 «Детектор лжи – не крайняя мера, а вопрос внутренней ответственности человека. Со мной беседовал Розетти [бывший судья] и говорил, что практика детектора лжи нежелательная. Но у нас этот вопрос добровольный».

💬 «Я хотел инициировать программу людей, которые бы давали нам информацию о возможной коррупции. Если бы у меня была такая информация, я бы довел ситуацию до конца: до уголовного дела и судебного решения».

💬 «Когда я приходил, то получил от акционеров клубов слово: если коррупция была, то она будет прекращена».

💬 «Иногда даже мне звонят акционеры клубов во время перерывов матчей и говорят, что их засудили. Потом некоторые говорят, что они южные люди, что на эмоциях сказали. Другим отвечаем: подайте заявление в верховный суд, добейтесь ответа – сделаем выводы. Ошибся судья – есть формы наказания. Не ошибся – примите это».

💬 «Если судья будет озвучивать логику решения, страсти это не успокоит».

💬 «Если мы признали какое-то решение судьи ошибочным, то нужно смотреть: повлияла ли ошибка на итоговый счет, связана ли она с одним и тем же клубом, как часто он ошибается. Собирается аналитика. До отстранения должен произойти целый ряд событий. Существует механизм, который определяет: что делать с арбитром, если он ошибается».

💬 «Думаю, Казарцев вернется. Он честный человек, прошел полиграф. Я верю ему: он допустил серьезную ошибку, но лучшего человека по трактовке момента по ВАРу не найти».