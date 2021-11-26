Новый президент РПЛ Хачатурянц в «Коммент.Шоу»: зарплата в 20 тысяч рублей, хочет 18 команд в лиге, связан с постановкой «Мастера и Маргариты»
22 ноября Ашот Хачатурянц стал новым президентом РПЛ. Он был единственным зарегистрированным кандидатом и победил единогласным решением. Срок его полномочий рассчитан на пять лет.
26 ноября он дал большое интервью на новой должности ютуб-каналу «Коммент.Шоу». Само интервью тут:
Мы посмотрели его за вас и выделили главное.
Выбрал учебу, а не футбол, раньше играл с Григоряном
💬 «Очень хотел стать футболистом в детстве. Но не стал. В какой-то момент отец объяснил, что я был недостаточно талантлив, чтобы стать хорошим футболистом. Он считал, что в жизни нужно делать только то, в чем ты лучше других».
💬 «Я играл за сборную города. Я был левым хавом. И наш тренер, Саркис Гаспарович Акопян (он работал с Лобановским, был вторым отцом для нас), пытался сделать из меня футболиста. Но выбор встал между продолжением учебы и игрой за спортивный интернат. Решение ослушаться отца было в принципе невозможно».
💬 Хачатурянц играл с Александром Григоряном в одной команде, и тот характеризовал его как невероятно принципиального человека. История Хачатурянца, как он нарушил принципы: «Я был штатным пенальтистом. Мы играли с «Динамо» из Ставрополя, и там был пенальти. Я подошел к мячу. Подошел и Саша: «Мне в армию уходить. Последняя игра. Дай ударить». Я нарушил принцип и дал ему пробить. И Саша попал в штангу».
Как появился внутри футбола
💬 «Самое значимое событие и самый значимый опыт – закрытие границы на Северном Кавказе. Я даже получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Почему самое значимое? Во-первых, это была важная государственная задача. Эта задача стояла на контроле у президента страны. А мы в кратчайшие сроки должны были выполнить ее. Я много времени проводил на Кавказе. Плюс я был гражданским человеком, но я был начальником управления, командиром части».
💬 «В чем разница между той задачей и теперешней? Даже подписание ордена было закрытым приказом, и вручался он определенным человеком, директором. Сейчас я вынужден, к сожалению, выходить в публичное пространство, в чем я не силен».
Глубже узнаем Хачатурянца: восстановил монастырь в горах, в «Сбербанке» был ответчиком по иску на $750 млн, в ФСБ получил орден за строительство границы
💬 «Первое появление в футболе? Когда меня пригласили первым зампредом совета директоров «Динамо». Для меня было важно первым делом сделать бюджет «Динамо», чтобы деньги не заканчивались посреди года. Продажа Данни была важна для этого вопроса. Решение было правильным».
💬 «Как я оказался в судействе? Я достаточно долго знаком с Александром Валерьевичем [Дюковым], знаком с акционерами некоторых клубов. Это было их предложение – войти в вопрос с судейством, хотя у меня нет никакой судейской экспертизы. Но я убежден: если ты чем-то занимаешься и понимаешь процесс, то результат придет. Система везде одинаковая: осознание проблемы – план действий – результат».
💬 «Система работает везде: на границе, в антикризисе и в футболе. Я всегда полагаюсь именно на людей с большим уровнем экспертизы. Должно быть два качества: профессионализм и лояльность. Одно без другого не работает. Если ты профессиональный, но не лоялен, ты опасен. Если ты лоялен, но не профессионален, ты просто хороший парень».
О судьях
💬 «Я пришел в судейство, не зная никого».
💬 «Приглашение европейских судей было моей идеей. Это снимало вопросы у многих клубов. Это топовые судьи».
💬 «Когда я начал работать с судьями, то рядом со мной не было людей, вводящих в курс дела. Со мной пришел Павел Каманцев, у него юридический бэкграунд, у него был опыт работы со мной в «Сбербанк Капитал». Я ему полностью доверяю. Здесь, как и во всем, нужно было провести экспертизу – чтобы убрать внутренние противоречия. Разговаривая с судьями, я искренне сказал: «У каждого из вас есть история. Мы начинаем все с чистого лица». Главный вопрос, который больше никогда не случится – коррупция.
Непрофессионализм и низкая квалификация – вопросы, которые могут решиться или не могут решиться. В зависимости от возраста. Кто-то из судей ушел в ФНЛ, а потом вернулся в РПЛ – им это пошло на пользу. Кто-то меня услышал. Кто-то не услышал – те закончили карьеру. Не в их интересах, если кто-то получит доступ к результату полиграфа. Поэтому я не вступал в полемику с Васильевым [пожизненно отстранен от работы в РПЛ] – не хочу».
💬 «Необходимо изменить систему образования судей, методологию. Как только мы исправим фундамент, здание будет построено».
💬 «Детектор лжи – не крайняя мера, а вопрос внутренней ответственности человека. Со мной беседовал Розетти [бывший судья] и говорил, что практика детектора лжи нежелательная. Но у нас этот вопрос добровольный».
💬 «Я хотел инициировать программу людей, которые бы давали нам информацию о возможной коррупции. Если бы у меня была такая информация, я бы довел ситуацию до конца: до уголовного дела и судебного решения».
💬 «Когда я приходил, то получил от акционеров клубов слово: если коррупция была, то она будет прекращена».
💬 «Иногда даже мне звонят акционеры клубов во время перерывов матчей и говорят, что их засудили. Потом некоторые говорят, что они южные люди, что на эмоциях сказали. Другим отвечаем: подайте заявление в верховный суд, добейтесь ответа – сделаем выводы. Ошибся судья – есть формы наказания. Не ошибся – примите это».
💬 «Если судья будет озвучивать логику решения, страсти это не успокоит».
💬 «Если мы признали какое-то решение судьи ошибочным, то нужно смотреть: повлияла ли ошибка на итоговый счет, связана ли она с одним и тем же клубом, как часто он ошибается. Собирается аналитика. До отстранения должен произойти целый ряд событий. Существует механизм, который определяет: что делать с арбитром, если он ошибается».
💬 «Думаю, Казарцев вернется. Он честный человек, прошел полиграф. Я верю ему: он допустил серьезную ошибку, но лучшего человека по трактовке момента по ВАРу не найти».
Работа в РПЛ
💬 «Здесь через колено не работает. Здесь интересы огромного числа людей. В первую очередь – болельщиков. Мы служим, чтобы им было хорошо».
💬 «Самое важное – понятность и прозрачность процесса».
💬 «Моя задача – не собрать побольше денег. Я хочу создать новые продукты, которые принесут больше денег. Хочу, чтобы технически обслуживающая часть чемпионата превратилась во что-то большее».
💬 «Я пока трачу собственные деньги. Например, при бюджетировании клубов, когда есть кассовые процессы, мне нужны процессы уже сейчас. Мне нужно заказывать аналитику, оплачивать юристов. Я сам плачу. А кто еще?».
💬 «Моя зарплата равна МРОТ, 20 тысяч рублей. Я хотел от нее отказаться, но мне сказали, что не имею на это права».
💬 «Я пришел сделать красиво, если смогу. Я могу гарантировать, что буду делать честно и не за деньги».
💬 «Вы не найдете ни одного человека, который может сказать, что я от него зависим. К моим 53-м годам у меня есть слово и репутация. Это то, что я не поставлю ни за какие деньги».
💬 «Я вижу сценарий сотрудничества с РФС: мы, как партнеры, решаем вместе проблемы».
💬 «Мы должны прийти к тому, чтобы была конкуренция с партнерами. Это возможно, когда статус РПЛ поднимется. Когда ценность станет выше, партнеры будут биться за то, чтобы ими быть для нас».
Как сделать РПЛ лучше
💬 «Инфраструктура очень важна. Но я не хочу противопоставлять ее картинке футбола. Она тоже очень важна. Когда ты смотришь на достойное поведение болельщиков – это же очень красиво. Без этой картинки невозможен футбол».
💬 «Из Англии [Хачатурянц ездил туда и общался с людьми из АПЛ] можно перенести регламенты. В ближайшее время мы не сможем играть, как они. К нам не придут инвестиции в таком объеме. Но то, что сделал Руперт Мердок – мы сделали первые шаги в этом направлении. То есть он много освещал лигу: Sun и Times были под его контролем. Плюс он делал из игроков селебрити. У них был акцент на привлечение женщин как часть аудитории. Опыт классический. АПЛ стал показывать матчи, выхватывая камерами женщин, детей, людей всех рас. Им было важно показать доступность футбола для всех».
💬 «РФС планомерно работает, чтобы регламенты лиги четко выстроены и не нарушались. Другой вопрос: имея практику английских регламентов, мы можем что-то позаимствовать. Начиная с детских академий и заканчивая договорами с игроками. Вы просто удивитесь, когда увидите детализацию этих регламентов. Она фантастическая».
💬 О допусках в РПЛ, основанных на обещаниях [Роман Нагучев привел в пример «Тамбов», который говорил о финансовой стабильности и своем стадионе – но ничего не произошло]:
«Озвучивались варианты банковских гарантий, но это все дополнительные деньги и дополнительная нагрущка. Сейчас клубы получат больше денег+возросла конкуренция в ФНЛ выросла. К моему огромному сожалению, у нас мало частных клубов. Команды зависят дотационно от федеральных бюджетов, госкорпораций и банков. Когда речь о корпорациях и банках, вряд ли возможны срывы. Когда речь идет о финансировании из бюджетов, то при дефиците обязательство за зарплаты игроков идет на губернаторов. Новые регламенты не позволят то, что случилось с «Тамбовом».
💬 «Думаю, вопрос, по которому детские тренеры и школы получали проценты от трансферов, уже запущен и почти решен».
💬 «Я бы хотел увидеть западные инвестиции в наши клубы. Я надеюсь, что они будут. Нам нужно утвердить стратегию. Я представил только концепцию. Сама стратегия – выверенный документ. Нужно доказать, что продукт, который представлен сегодня, через пять лет будет дороже, что через это время вход будет дороже».
💬 «Я бы хотел увидеть наших бизнесменов, чтобы они вкладывали свои деньги в клубы. Хотелось хотя бы удвоить число частных клубов. Идеи, как это сделать, есть».
💬 «Я хочу быть семнадцатым клубом – чтобы 16 клубов РПЛ увидели во мне равного, чтобы я тоже задавал повестку».
💬 «Одна из моих задач – сделать из игроков героев. Если клубы поймут, что через это придет финансовый результат, то они согласятся».
💬 «Распределение по весам, по показателям денег – то, что мы собираемся утверждать с клубами. Наша задача – увеличить конкурентоспособность в середине таблицы. Я должен убедить клубы, что это необходимо».
ТВ-вещатель, который будет показывать матч РПЛ
💬 «ОККО не прошли формально процедуры, которые должны были пройти».
💬 «Выбор, которая сделала лига, правильный. Я так считаю».
💬 «Идея простая: чтобы лига получила больше денег».
Новый формат РПЛ
💬 «Важно, чтобы качество 18 команд было соизмеримым. Здесь есть экстенсивный путь увеличения числа команд, либо интенсивный. Количество матчей должно быть увеличено, если вы хотите лучший футбол – это единственный путь».
💬 «Чтобы эти 18 клубов были конкурентоспособны, нужно распределение денег. Хочется внедрить новый формат поскорее. Надеюсь, что мой финансовый результат даст позитив для клубов».
💬 «Количество матч может быть увеличено не только за счет увеличение числа команд».
💬 «РПЛ мечты? Хотелось бы иметь 18 высококачественных команд, из которых первая восьмерка боролась бы за чемпионство. Или за выход за в еврокубки
Лимит на легионеров и сборная
💬 «Лимит может быть разным. Президент же не назвал формулу, значит, у нас есть люфт, по которому мы можем двигаться. Мы безусловно, как РПЛ, хотим формировать позицию. Но мы не можем влиять на это».
💬 «Позиция клубов: лимит должен быть изменен. У меня та же позиция. Конечная формула будет за РФС, но, мне кажется, что она должна измениться в пользу увеличение [легионеров]».
💬 «Сильная лига = сильная сборная».
💬 «Я верю в Карпина и считаю работу, которую он проделал, просто прекрасной».
О балете и свободном времени
💬 «Событие, которое я очень жду – постановка «Мастера и Маргариты» от Робера Лепажа. Я – генеральный партнер Театра Наций в этой постановке. Очень волнуюсь. Мое любимое произведение, я очень долго к этому шел. Такая прекрасная компания: Евгения Миронова, Чулпан Хаматова, Лепаж согласился».
💬 «Я счастлив, что у меня параллельно нет никаких проектов. Если раньше я в «Сбербанк Капитале» мог прийти в офис в субботу с 10:00 до 16:00 и сделать все, то сейчас ловлю на мысли, что могу прочитать только 40% от запланированной литературы. И воскресенье должен потратить на это. Еще ты параллельно смотришь все матчи, параллельно отвечаю на звонки.