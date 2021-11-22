Глубже узнаем Хачатурянца: восстановил монастырь в горах, в «Сбербанке» был ответчиком по иску на $750 млн, в ФСБ получил орден за строительство границы
Эпоха Сергея Прядкина завершена: Ашот Хачатурянц – новый президент РПЛ. На выборах он был единственным кандидатом, все клубы выразили ему доверие. Так Хачатурянц пересел с кресла главы судейского комитета РФС.
Освежаем важные точки биографии нового босса РПЛ.
У Хачатурянца армянское происхождение: он восстанавливал монастырь Сагмосаванк и хочет умереть на земле с видом на Арарат
Хачатурянц родился в Кисловодске, играл в футбол за сборную города и выигрывал чемпионат края, но имеет армянские корни. «Бабушек и дедушек привезли туда [в Россию] в 1915 году: они тогда были грудными детьми, мои родители родились в Кисловодске. Как таковой связи с родиной не было, поскольку у нас здесь жил один дядя», – объяснял Хачатурянц.
Его бабушки и дедушки по отцовской и материнской линии – уроженцы Карса [город, по которому СССР в 1953 году отказался от территориальных претензий к Турции]. В 12 лет Хачатурянц впервые попал в Армению, когда приезжал на похороны дяди. После этого часто возвращался туда с детьми и друзьями. Хачатурянц не знает армянский язык, но ощущает себя армянином.
Старшие сыновья Хачатурянца интересуются корнями и сами приезжают в Армению. Так он говорил о важных национальных атрибутах: «Мы все болели за команду «Арарат», плотно следили за всем, что происходит в Армении. Ну, а с возрастом человек так или иначе задумывается, в какой земле он хотел бы обрести покой. Я все чаще отвечаю себе, что на земле, откуда виден Арарат».
В 2012 году Хачатурянц рассказывал о программе восстановления монастыря Сагмосаванк с возведением дома для священника и ремонтом кровли. Пояснение: «Очень люблю фильм «Мужчины» Эдмонда Кеосаяна – особенно эпизод-рефрен, где мужчины танцуют в уникальной по красоте горной местности. Меня всегда интересовало, где находится это восхитительное место. Оказалось Сагмосаванк! Я оставил свое сердце в этом месте. Оно стало для меня символом родины».
Карьера в «Сбербанк Капитале» – 12 лет работы, иск на 750 миллионов долларов и возможная связь с панамской компанией
С 2008 по 2020 год Хачатурянц был генеральным директором «Сбербанк Капитала» [дочерняя компания «Сбербанка»] и занимал эту должность с момента основания. Он руководил компанией, которая возвращала долги заемщиков.
• В 2017 году армянское издание Hetq рассказывало о самом крупном в стране Сотском золоторудном месторождении, которое эксплуатирует Geopromining Gold. По данным Hetq, контрольный пакет акций компании принадлежит двум компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах (50,2% + 1,5%). Их акционеры неизвестны.
Собственник другой части акций – «Сбербанк Капитал»: в 2013 году «Сбербанк» выделил Geopromining Gold кредит на 250 миллионов долларов и получил 26% акций, а через три года «Сбербанк Капитал» увеличил процент до 47. Hetq указало, что на 2017 год прибыль Geopromining Gold составила более 78 миллионов долларов при бюджете Еревана в 176 миллионов.
• В ноябре-2016 компания PPF Management LLC в США подала иск на 750 миллионов долларов к «Сбербанку», «Промсвязьбанку» и другим физическим и юридическим лицам. Среди ответчиков – Ашот Хачатурянц. Иск направили Сергей Пойманов и его бывшая жена Ирина Подгорная, которые владели контрольным пакетом акций компании «Павловскгранит» – крупнейшей в Европе по добыче гранитного щебня.
Истцы заявили о сговоре, использовании офшоров и рейдерском захвате компании, чтобы устранить конкурента. В 2008 году Пойманов взял у «Сбербанка» кредит на 5,1 миллиарда рублей, но не погасил долг, поэтому лишился доли в «Павловскграните». «Сбербанк» передал право требования по кредиту в «Сбербанк Капитал», который продал акции бизнесмену Юрию Жукову для погашения долга.
В 2018 году суд Нью-Йорка отклонил иск как неподведомственный, а за полгода до этого против Пойманова было возбуждено уголовное дело, по которому он получил три года тюрьмы за злоупотребление полномочиями. В августе-2019 московский суд продублировал срок за второе уголовное дело по аналогичной статье – по совокупности вышло 4,5 года.
• Другой материал – от OCCRP [центр по исследованию коррупции и организованной преступности], который публиковали мировые медиа. Например, «Медуза» [признана в России иностранным агентом].
В нем рассказывается об инвестиционной компании «Тройка Диалог» и ее основателе Рубене Варданяне. Журналисты OCCRP изучили банковские документы и установили, что «ТД» работала как минимум с 76-ю офшорными фирмами, через которые из России выводились деньги.
В 2012 году «Тройка Диалог» перешла к «Сбербанку», а во время переговоров по покупке, по данным OCCRP, панамская компания Airship Universal заплатила 100 тысяч евро за Rolls-Royce Хачатурянца + новогодние праздники он провел в Альпах и остановился в отеле за 60 тысяч евро. Хачатурянц назвал эти траты не связанными с переговорами, но добавил, что его жена была клиентом компании «Тройка Диалог».
На службе в ФСБ Хачатурянц руководил стройкой на 20 миллиардов рублей и чуть не разбился на вертолете
Хачатурянц попал в ФСБ в 2004 году по приглашению Владимира Проничева [бывший глава пограничной службы] и руководил строительством и обустройством границы на Северном Кавказе. Он проработал там четыре года, получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и назвал этот этап самым значимым в жизни. Так рассказывал о деятельности:
«За неполных четыре года удалось обустроить госграницу на всем Северном Кавказе, от моря до моря. Это не столбики, это огромная инфраструктура, которая предусматривает технические средства охраны границы, средства связи, строительство застав. Я ездил туда постоянно, контролировал распределение денег, стройку.
Программу надо было выполнить в очень сжатые сроки, она была на контроле у президента. Программу пришлось корректировать, изначально она была не совсем верно просчитана. Подрядчики все были местные. Мы перевели их на другие коэффициенты и в течение первых трех месяцев принесли бюджету 743 миллиона рублей чистой экономии. Общий бюджет стройки был более 20 миллиардов рублей».
Хачатурянц не имел звания, но занимал генеральскую должность и попадал на службе в экстремальные ситуации: «Один раз в Дагестане вертолет, в котором мы сидели, при взлете врезался в трос, и все могло закончиться быстро, но, к счастью, обошлось».