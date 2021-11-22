Глубже узнаем Хачатурянца: восстановил монастырь в горах, в «Сбербанке» был ответчиком по иску на $750 млн, в ФСБ получил орден за строительство границы

У Хачатурянца армянское происхождение: он восстанавливал монастырь Сагмосаванк и хочет умереть на земле с видом на Арарат

Хачатурянц родился в Кисловодске, играл в футбол за сборную города и выигрывал чемпионат края, но имеет армянские корни. «Бабушек и дедушек привезли туда [в Россию] в 1915 году: они тогда были грудными детьми, мои родители родились в Кисловодске. Как таковой связи с родиной не было, поскольку у нас здесь жил один дядя», – объяснял Хачатурянц.

Его бабушки и дедушки по отцовской и материнской линии – уроженцы Карса [город, по которому СССР в 1953 году отказался от территориальных претензий к Турции]. В 12 лет Хачатурянц впервые попал в Армению, когда приезжал на похороны дяди. После этого часто возвращался туда с детьми и друзьями. Хачатурянц не знает армянский язык, но ощущает себя армянином.

Старшие сыновья Хачатурянца интересуются корнями и сами приезжают в Армению. Так он говорил о важных национальных атрибутах: «Мы все болели за команду «Арарат», плотно следили за всем, что происходит в Армении. Ну, а с возрастом человек так или иначе задумывается, в какой земле он хотел бы обрести покой. Я все чаще отвечаю себе, что на земле, откуда виден Арарат».

В 2012 году Хачатурянц рассказывал о программе восстановления монастыря Сагмосаванк с возведением дома для священника и ремонтом кровли. Пояснение: «Очень люблю фильм «Мужчины» Эдмонда Кеосаяна – особенно эпизод-рефрен, где мужчины танцуют в уникальной по красоте горной местности. Меня всегда интересовало, где находится это восхитительное место. Оказалось Сагмосаванк! Я оставил свое сердце в этом месте. Оно стало для меня символом родины».