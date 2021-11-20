Выборы президента РПЛ проходят с одним кандидатом уже 14 лет. Ранее такое встречалось, но регламент был совсем другой
22 ноября РПЛ объявит имя нового президента лиги. Им точно станет Ашот Хачатурянц, который возглавлял судейский комитет РФС. Хачатурянц исполняет обязанности президента РПЛ с 5 октября. Так произошло из-за ухода Сергея Прядкина – тот покинул пост по собственному желанию. Позже он стал советником руководства УЕФА по работе с европейскими лигами.
Почему точно станет? Потому что Хачатурянц – единственный зарегистрированный кандидат на этих выборах. Формально он будет президентом РПЛ с 22 ноября, но еще за месяц до этого объявления его назначение фактически подтвердилось. Важный момент с его переизбранием не связан с процедурой голосования – сейчас всех волнует только вопрос совмещения должностей.
Об этом высказывался даже президент РФС Александр Дюков. Хачатурянц до сих пор остается главой судейского комитета. Совмещение возможно до момента, когда он официально возглавит РПЛ. Дальше так уже нельзя из-за особенностей и правил регламента от УЕФА. Слова Дюкова: «Если было бы возможно, исполком принял бы решение сохранить его на двух постах».
Вопрос совмещения по Хачатурянцу интересен больше, чем выбор из одного кандидата. В РПЛ эта история привычна уже много лет – и часто все решается заранее. Еще до выборов так рассказывал почетный президент РФС Вячеслав Колосков: «Ясно, что это согласованный вопрос. Но прежде, чем его представить на эту должность, все было согласовано с клубами».
Система с одним кандидатом сложилась при Прядкине. И ему нравилось: «Сложно заслужить доверие всех клубов»
Сергей Прядкин возглавлял РПЛ с 2007 года. За это время у него ни разу не было соперника на выборах президента. Последнее и главное противостояние могло состояться в том же 2007-м. За несколько дней до выборов единственный конкурент Михаил Воронцов взял самоотвод. Позже Воронцов объяснил это тем, что не было смысла соперничать с человеком Мутко.
Мы подробно исследовали эпоху Прядкина в отдельном материале. Выборы в 2010-м и в 2015-м вообще не имели значения. Там Прядкин избирался единогласно и безальтернативно. Каждый раз – на новые пять лет. В 2019 году Прядкин высказался о выборах с единственным кандидатом на примере Дюкова и его избрания в РФС. Привел в пример историю УЕФА и Чеферина.
Отсутствие альтернативы по Дюкову Прядкин оправдывал так: «Ничего страшного и предвзятого. Для меня это нормальная ситуация. Я ведь вижу, какое количество членов РФС выдвинуло Дюкова. Из этого можно делать выводы по тому, почему нет альтернативы. Наверное, те, кто хотел изначально выдвинуться, увидели, что это достойный кандидат».
У самого Прядкина в РПЛ вообще была история выборов без самой процедуры. В 2020 году директор «Ахмата» предложил досрочно переизбрать Прядкина на новый срок во время обычного собрания. Все клубы согласились – и Прядкин снова получил полномочия на пять лет. Но тут вмешался уже избранный президент РФС Дюков. Надавил регламентом – нужны выборы.
Они все-таки прошли в марте 2020 года. Прядкин несколько раз делал акцент на том, что РПЛ учла все рекомендации. Результат такой же – 16 клубов поддержали Прядкина на новых выборах. «Бизнес Online» тогда давал важный инсайд: Дюков хотел выдвижения еще одного кандидата на выборы. Но у него не было поддержки от клубов – и по регламенту все выдвижения решают они.
РФС оспаривал историю с досрочными выборами через пункты в регламенте. Главное нарушение в том, что РПЛ тогда не уведомляла РФС о проведении досрочных выборов. Клубы РПЛ единогласно признали Прядкина, но могли и единогласно его снять. Для этого понадобилось бы выдвижение вотума недоверия. В 2021-м Прядкин его не дождался – ушел сам.
Прядкин 14 лет оставался единственным персонажем в руководстве русского футбола. Даже формальных соперников никогда не было, но ему это совсем не надоедало: «Сложно заслужить того, чтобы 16 клубов, каждый со своими интересами, тебе доверяли – даже те, кто критикует. Но пока это доверие есть – готов его оправдывать. А дальше буду смотреть».
Как все было раньше. Другая эпоха РПЛ: президент менялся, совмещал должности, избирался на год
РПЛ создана летом 2001 года Ее создание инициировал Виталий Мутко – он же до 2003 года был президентом лиги. Дальше руководители регулярно сменялись.
- Филатов (и.о, 2003),
- Гинер (2003-2004),
- Заварзин (2004-2006),
- Гинер (2006),
- Воронцов (2006-2007)
До Прядкина руководителем РПЛ мог стать только представитель футбольного клуба. Филатов исполнял обязанности президента лиги, а параллельно был президентом «Локомотива». В 2003 году Евгений Гинер избирался на год, когда руководил ЦСКА. На тех выборах он выиграл конкуренцию именно у Филатова. Еще раз: два босса московских клубов боролись за президентство в лиге.
Изначально в регламенте закладывался пункт, что президент РПЛ избирается только на год. Юрий Заварзин объяснял минусы: «Два года – нормальный срок на такой должности. Дело в том, что я разобрался в делах и понял, что нужно делать лишь к середине этого года». В 2005-м устав немного изменился: президент мог избираться на второй и третий срок. Но по-прежнему на год.
Никогда не менялось одно: РФС оставлял футбольным клубам все полномочия по выбору президента РПЛ. Поэтому Виталий Мутко уже во время работы президентом РФС однажды говорил, что Заварзин должен уйти со своего поста. Но тут же дополнял: «Я не собираюсь давить на РФПЛ. Этот вопрос должны решать сами клубы Премьер-лиги».
Сам Мутко ушел из русского футбола только в 2018-м:
Еще при Заварзине РПЛ поменяла регламент самого выбора – испугалась путаницы. Ранее две трети клубов поддержкой гарантировали кандидату победу. Теперь ему было достаточно получить большинство. Фактически выборы в РПЛ почти всегда проходят с единогласным итогом. Сам Заварзин в 2004-м стал победителем, потому что оставался там одним кандидатом.
Евгений Гинер – единственный, кто заходил на два срока президентства с перерывами. Газета «Коммерсантъ» называла его самым влиятельным человеком в русском футболе. И указывала на важный пункт в регламенте: руководитель лиги обязательно должен работать в каком-то из клубов. В 2006-м с Гинером боролся Воронцов – гендиректор «Сатурна». Гинер в тот год снялся.
Ключевые изменения в регламенте случились в 2007-м. В момент прихода Прядкина изменилось вообще все. Теперь президент РПЛ избирался только из независимых кандидатов: все президенты клубов – мимо. Ему устанавливалась зарплата, а срок полномочий продлевался сразу на три года (потом – на пять). Подробно мы разбирали ключевые выборы 2007-го в отдельном материале.