Выборы президента РПЛ проходят с одним кандидатом уже 14 лет. Ранее такое встречалось, но регламент был совсем другой

22 ноября РПЛ объявит имя нового президента лиги. Им точно станет Ашот Хачатурянц, который возглавлял судейский комитет РФС. Хачатурянц исполняет обязанности президента РПЛ с 5 октября. Так произошло из-за ухода Сергея Прядкина – тот покинул пост по собственному желанию. Позже он стал советником руководства УЕФА по работе с европейскими лигами.

Почему точно станет? Потому что Хачатурянц – единственный зарегистрированный кандидат на этих выборах. Формально он будет президентом РПЛ с 22 ноября, но еще за месяц до этого объявления его назначение фактически подтвердилось. Важный момент с его переизбранием не связан с процедурой голосования – сейчас всех волнует только вопрос совмещения должностей.