Сергей Прядкин
РПЛ
Прядкин стал советником руководства УЕФА и будет работать с европейскими лигами, клубами и форумом мировых лиг
08 ноября, 12:13
Об этом Сергей Прядкин рассказал «Матч ТВ»:
«Назначен с 5 ноября советником руководства УЕФА по работе с европейскими лигами, клубами и форумом мировых лиг. Это касается не только клубов Восточной Европы, а всех».
- В октябре Прядкин ушел с поста президента РПЛ, который занимал с 2007 года, и лишился поста в бюро исполкома РФС.
- С 2007 года Прядкин – член совета директоров ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг.
- Временным исполняющим обязанности стал Ашот Хачатурянц. Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября.
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