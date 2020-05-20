- Александер Чеферин
- УЕФА
- Словения
- Футбол
- Ювентус
- Андреа Аньелли
Мы не знаем, что за человек – президент УЕФА. Вот истории о нем: солдат, интроверт, кум владельца «Ювентуса»
🔫 Он хотел быть моряком, но вынужденно стал солдатом. Югославия разваливалась, когда Чеферину было едва за 20. Война в Словении продолжалась всего десять дней, после чего страна получила независимость. «Все что у нас было – это спорт», – говорил Чеферин о детстве. – «Меня трудно расшатать после того, что я видел в бывшей Югославии».
«Я бы наверняка изменился, если бы пришлось кого-то застрелить».
🦮 В четыре года Чеферин гулял с собакой, но в один момент она вырвалась. Чеферин не отпустил поводок, но домой пришел весь в ссадинах. Позднее его крепость ушла в спорт – черный пояс по карате.
🎵 Старший брат Рок вспоминал такую историю: «Когда мы с ним учились в начальной школе, родители заставляли нас играть на аккордеоне, который мы возненавидели с первого взгляда. Мучения продолжались месяцами, причем у всех, кто слушал наши попытки.
Как-то раз Александер предложил продать аккордеон и поделить доход. Мы сделали это в строгой секретности. Когда мама спросила, куда он делся, мы сказали, что потеряли его на море. Непохоже, что она нам поверила, но не особо и выясняла. Видимо, жизнь дома без аккордеона больше нравилась и ей. А кому брат его продал – я до сих пор не знаю».
👨👩👧 Про характер: «Я не чувствую давления, потому что близко никого к себе не подпускаю». Зато семья большая: жена + три дочери.
О семье Чеферин говорит редко. С женой Барбарой они познакомились на свадьбе друзей и прожили в браке уже больше 20 лет. Барбара по профессии фотограф – у нее собственная (говорят, единственная в Словении) галерея работ итальянских фотографов первой половины XX века.
Чеферин приезжает к семье на выходные. «Мы шутим, что, возвращаясь домой, он спускается обратно на землю, ведь мы не встречаем его с такими почестями, как другие во время его путешествий», – рассказывает Барбара. Мужа она называет очень заботливым, а за футболом следит с детства: «В куклы я не так уж часто играла, больше бегала за старшим братом, который гонял в футбол».
🚘 Чеферин любит отдыхать в Аргентине, минимум шесть раз пересекал Сахару: пять на машине, еще раз – на мотоцикле. Из тех пяти раз однажды на «Ниве» – по его словам, смешном русском джипе. Почему Сахара? «Не люблю модные вечеринки и шумные места. В Словении у меня есть домик в лесу, ближайший сосед от него – в 15 километрах».
🇷🇺 Перед избранием в 2016 году норвежский журнал Josimar предположил, что на Чеферина серьезное давление оказывает Россия – у его отца есть юридическая компания, которая ведет дела в Москве и открыла сайт на русском языке. Чеферин ответил первым решением на посту президента – финал Лиги чемпионов в Киеве. «Странная вещь для российского кандидата», – заметил Чеферин.
🇸🇮 «В футболе я начинал как простой фанат, сильно критиковал сборную Словении, когда она проигрывала важный матч. Когда стал президентом национальной ассоциации, понял, как мало я знал о футболе, как бессмысленна была моя критика», – рассказывал Чеферин на праздновании столетия футбольного союза Словении. Празднование было удаленным – в апреле 2020 года.
🕵️ Словения уважает Чеферина еще за открытие футбольного центра несколько лет назад – он был построен за 8,5 млн евро, а 90% средств выделили УЕФА и ФИФА. Колумнист The Guardian Марина Хайд подозревала, что тут замешан Инфантино (делегацию по открытию центра возглавлял он) и намекала, что Чеферин – его кандидат. Сам Чеферин это опровергает – с Инфантино у него много споров по разным вопросам.
Медийно избрание Чеферина было неожиданным, потому что его мало кто знал. «Некоторые говорят, что я не лидер, можете сказать, что я молод и неопытен, но это будет неуважительно по отношению ко всем небольшим федерациям, которые ежегодно должны делать много, а тратить мало». Охарактеризовал себя он так: «Я командный игрок, я страстный человек, я человек слова. Не шоумен и не даю нереальные обещания».
⚖️ В УЕФА на конгрессах раньше было так: президенты федераций живут в одном отеле и пользуются автобусом для поездки на ужин, а члены союза – в более роскошных номерах и с личным транспортом. Чеферин всех уравнял – один отель, обеды – без всякого бронирования.
🤌🏻 Чеферин – крестный дочери владельца «Ювентуса» Андреа Аньелли. Говорят, Аньелли продвигает через Чеферина свои интересы, подарив за это «Феррари» и давая пользоваться частным самолетом. Чеферин не отрицает дружбу с Аньелли, но слухи называет глупостью: в «Феррари» он никогда не даже не сидел, на самолетах они с Аньелли ни разу не летали вместе.
О лидерских качествах он вообще высказывается так:
«Я всегда говорю, чтобы быть лидером – не нужно орать об этом каждый день. Если тебе приходится это делать – вряд ли ты лидер. А если ты лидер, то ты им и остаешься, даже если ведешь себя спокойно».