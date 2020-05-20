Мы не знаем, что за человек – президент УЕФА. Вот истории о нем: солдат, интроверт, кум владельца «Ювентуса»

🎵 Старший брат Рок вспоминал такую историю: «Когда мы с ним учились в начальной школе, родители заставляли нас играть на аккордеоне, который мы возненавидели с первого взгляда. Мучения продолжались месяцами, причем у всех, кто слушал наши попытки.

Как-то раз Александер предложил продать аккордеон и поделить доход. Мы сделали это в строгой секретности. Когда мама спросила, куда он делся, мы сказали, что потеряли его на море. Непохоже, что она нам поверила, но не особо и выясняла. Видимо, жизнь дома без аккордеона больше нравилась и ей. А кому брат его продал – я до сих пор не знаю».

👨‍👩‍👧 Про характер: «Я не чувствую давления, потому что близко никого к себе не подпускаю». Зато семья большая: жена + три дочери.

О семье Чеферин говорит редко. С женой Барбарой они познакомились на свадьбе друзей и прожили в браке уже больше 20 лет. Барбара по профессии фотограф – у нее собственная (говорят, единственная в Словении) галерея работ итальянских фотографов первой половины XX века.