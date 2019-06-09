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#Лига наций #Португалия #Нидерланды

Португалия выиграла первый розыгрыш Лиги Наций. Впечатления от турнира – смешанные

09 июня 2019, 23:30

Лига Наций – свежий проект УЕФА, который должен был заменить скучные товарняки сборных на веселый и динамичный турнир.

Сегодня закончился первый его розыгрыш: в финале Португалия обыграла Нидерланды, а третье место заняла Англия. Но большого ажиотажа от борьбы за трофей не было.

С сильнейшей сборной мира ничего не понятно

За последние десять лет мы привыкали сначала к доминированию Испании, а потом – Германии. Но сейчас все рассказы о фаворитах можно отложить в сторону.

Сборная Нидерландов не попала на ЧМ, но до последнего боролась за золото Лиги.  Германия после позора в России вообще провалилась в своей группе. Чемпион мира Франция – даже не в полуфинале.

Здесь может быть два объяснения: либо в международном футболе больше нет фаворитов в привычном нам понимании, либо Лигу Наций никто всерьез не воспринял. Какое из объяснений вам ближе – выбирайте сами.

Матчи сборных стали веселее

Конечно, Лига Наций не сравнится с Евро или ЧМ. Даже финал турнира не вызвал большого интереса среди болельщиков, а регулярные матчи не всегда игрались в оптимальных составах.

Но здесь важно понимать, вместо чего появился этот турнир. Лига Наций – замена товарищеским матчам, которые невозможно перебить по уровню уныния. Так что минимальную задачу турнир уже выполнил.

К тому же, разве мы смогли бы получить такое же удовольствие от хет-трика Роналду или гола вратаря Пикфорда с пенальти, если бы они были всего лишь в очередной контрольной встрече?

В следующем сезоне будет треш

Фиксируйте: в следующем сезоне в Лигу А вышли Дания, Швеция, Босния и Герцеговина и Украина. При всем желании к топ-сборным их отнести тяжело, а это значит, что конкурентоспособность верхней лиги сильно упадет.

Группы из трех команд – одно из самых спорных решений УЕФА в этом турнире. Пока в одной группе Лиги А играют Германия, Франция и Нидерланды, в другой – Швейцария, Бельгия и Исландия. 

Лига наций. Лига А. Финал

Португалия – Голландия – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Гедеш, 60.

Все фото: Global Look Press
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