Португалия выиграла первый розыгрыш Лиги Наций. Впечатления от турнира – смешанные
Лига Наций – свежий проект УЕФА, который должен был заменить скучные товарняки сборных на веселый и динамичный турнир.
Сегодня закончился первый его розыгрыш: в финале Португалия обыграла Нидерланды, а третье место заняла Англия. Но большого ажиотажа от борьбы за трофей не было.
С сильнейшей сборной мира ничего не понятно
За последние десять лет мы привыкали сначала к доминированию Испании, а потом – Германии. Но сейчас все рассказы о фаворитах можно отложить в сторону.
Сборная Нидерландов не попала на ЧМ, но до последнего боролась за золото Лиги. Германия после позора в России вообще провалилась в своей группе. Чемпион мира Франция – даже не в полуфинале.
Здесь может быть два объяснения: либо в международном футболе больше нет фаворитов в привычном нам понимании, либо Лигу Наций никто всерьез не воспринял. Какое из объяснений вам ближе – выбирайте сами.
Матчи сборных стали веселее
Конечно, Лига Наций не сравнится с Евро или ЧМ. Даже финал турнира не вызвал большого интереса среди болельщиков, а регулярные матчи не всегда игрались в оптимальных составах.
Но здесь важно понимать, вместо чего появился этот турнир. Лига Наций – замена товарищеским матчам, которые невозможно перебить по уровню уныния. Так что минимальную задачу турнир уже выполнил.
К тому же, разве мы смогли бы получить такое же удовольствие от хет-трика Роналду или гола вратаря Пикфорда с пенальти, если бы они были всего лишь в очередной контрольной встрече?
В следующем сезоне будет треш
Фиксируйте: в следующем сезоне в Лигу А вышли Дания, Швеция, Босния и Герцеговина и Украина. При всем желании к топ-сборным их отнести тяжело, а это значит, что конкурентоспособность верхней лиги сильно упадет.
Группы из трех команд – одно из самых спорных решений УЕФА в этом турнире. Пока в одной группе Лиги А играют Германия, Франция и Нидерланды, в другой – Швейцария, Бельгия и Исландия.
Лига наций. Лига А. Финал
Португалия – Голландия – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Гедеш, 60.