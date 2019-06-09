Португалия выиграла первый розыгрыш Лиги Наций. Впечатления от турнира – смешанные

С сильнейшей сборной мира ничего не понятно

За последние десять лет мы привыкали сначала к доминированию Испании, а потом – Германии. Но сейчас все рассказы о фаворитах можно отложить в сторону.

Сборная Нидерландов не попала на ЧМ, но до последнего боролась за золото Лиги. Германия после позора в России вообще провалилась в своей группе. Чемпион мира Франция – даже не в полуфинале.

Здесь может быть два объяснения: либо в международном футболе больше нет фаворитов в привычном нам понимании, либо Лигу Наций никто всерьез не воспринял. Какое из объяснений вам ближе – выбирайте сами.