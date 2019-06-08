Россия
Евро-2020 (квалификация)
Артем Дзюба
Николай Комличенко
Федор Чалов
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия #Евро-2020 (квалификация) #Артем Дзюба #Николай Комличенко #Федор Чалов

Сборная России выиграла 9:0. Но к ней есть вопросы

08 июня 2019, 20:50

Почему с Сан-Марино играет основа?

На матчи с Сан-Марино и Кипром Черчесов вызвал сразу нескольких дебютантов: Беляев, Чернов, Баринов, Обляков, Бакаев, Мирзов, Комличенко, Песьяков.

Из всей восьмерки сыграл только Баринов: он вышел на замену. При этом Бакаев, Комличенко, Обляков и Песьяков не попали в запас.

Даже если Черчесов хотел сыграть наверняка и забрать победу, эти футболисты могли выйти на замену уже после 4:0. Но половины даже не было в заявке.

Почему начало тайма дается так тяжело?

Первые половины каждого из таймов сборная Сан-Марино играла на ноль. С учетом того, сколько она пропустила в итоге, это не выглядит совпадением.

Россия забивала тогда, когда соперник очевидно уставал. Но до этого нападающим сборной было непросто реализовывать свои моменты.

Одно из объяснений – сильная усталость после сезона. Но тогда опять непонятно, почему не дать отдохнуть лидерам перед более мощной командой Кипра.

Почему не играет Чалов?

Федор Чалов – лучший бомбардир чемпионата России с 15 голами. Столько же на двоих забили Артем Дзюба и Федор Смолов в этом сезоне.

В мае Чалова признали лучшим футболистом сезона РПЛ, а 6 июня стало известно об интересе «Арсенала» (не тульского) и «Севильи» к российскому нападающему.

Тем не менее в сборной у Чалова только два матча, и оба – после выхода на замену. Федор – будущее этой команды, но даже с Сан-Марино он остается в запасе.

Все фото: Global Look Press
Еще про состав сборной
Черчесов объявил новый состав сборной. Там много неожиданностей
Россия через год после ЧМ-2018: много новых людей, но есть вопросы
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия
#Евро-2020 (квалификация)
#Артем Дзюба
#Николай Комличенко
#Федор Чалов