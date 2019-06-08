Сборная России выиграла 9:0. Но к ней есть вопросы

Почему с Сан-Марино играет основа?

На матчи с Сан-Марино и Кипром Черчесов вызвал сразу нескольких дебютантов: Беляев, Чернов, Баринов, Обляков, Бакаев, Мирзов, Комличенко, Песьяков.

Из всей восьмерки сыграл только Баринов: он вышел на замену. При этом Бакаев, Комличенко, Обляков и Песьяков не попали в запас.

Даже если Черчесов хотел сыграть наверняка и забрать победу, эти футболисты могли выйти на замену уже после 4:0. Но половины даже не было в заявке.