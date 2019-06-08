Сборная России выиграла 9:0. Но к ней есть вопросы
Почему с Сан-Марино играет основа?
На матчи с Сан-Марино и Кипром Черчесов вызвал сразу нескольких дебютантов: Беляев, Чернов, Баринов, Обляков, Бакаев, Мирзов, Комличенко, Песьяков.
Из всей восьмерки сыграл только Баринов: он вышел на замену. При этом Бакаев, Комличенко, Обляков и Песьяков не попали в запас.
Даже если Черчесов хотел сыграть наверняка и забрать победу, эти футболисты могли выйти на замену уже после 4:0. Но половины даже не было в заявке.
Почему начало тайма дается так тяжело?
Первые половины каждого из таймов сборная Сан-Марино играла на ноль. С учетом того, сколько она пропустила в итоге, это не выглядит совпадением.
Россия забивала тогда, когда соперник очевидно уставал. Но до этого нападающим сборной было непросто реализовывать свои моменты.
Одно из объяснений – сильная усталость после сезона. Но тогда опять непонятно, почему не дать отдохнуть лидерам перед более мощной командой Кипра.
Почему не играет Чалов?
Федор Чалов – лучший бомбардир чемпионата России с 15 голами. Столько же на двоих забили Артем Дзюба и Федор Смолов в этом сезоне.
В мае Чалова признали лучшим футболистом сезона РПЛ, а 6 июня стало известно об интересе «Арсенала» (не тульского) и «Севильи» к российскому нападающему.
Тем не менее в сборной у Чалова только два матча, и оба – после выхода на замену. Федор – будущее этой команды, но даже с Сан-Марино он остается в запасе.