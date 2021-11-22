Хачатурянц избран новым президентом РПЛ. Он сменил Прядкина, занимавшего пост с 2007 года

Ашот Хачатурянц официально стал новым президентом Российской премьер-лиги. С 5 октября он занимал должность временно исполняющего обязанности, теперь стал постоянным президентом.

Его избрали на общем собрании РПЛ, он был единственным зарегистрированным кандидатом и победил единогласным решением. Срок его полномочий рассчитан на пять лет.

Хачатурянц сменил в должности Сергея Прядкина, занимавшего пост с 2007 года. В начале октября 2021-го он подал в отставку по собственному желанию. Это произошло на фоне критики из-за реформы формата РПЛ и лимита легионеров.