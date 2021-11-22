Первое выступление нового президента РПЛ: продолжит управлять судьями, лимит не отменится, подростки не следят за РПЛ (хотя играют в футбол)

Ашот Хачатурянц выбран новым президентом РПЛ. На своей первой пресс-конференции в этом качестве. Главные темы и цитаты:

Пока не уходит от судейства

«По договоренности с руководителем РФС, я еще никуда не ухожу. Буду присматривать за судейством. А вместо себя рекомендую Павла Каманцева. Он пришел со мной и в курсе начинаний и трендов, которые я проводил в судействе. Совместно со мной он доведет реформу в судействе до конца. Я остаюсь в ЭСК».

В лиге будет новая систем распределения денег, вырастут доходы

«Система [распределения денег среди клубов по телеконтракту] будет меняться. Но как именно, вы узнаете, когда я представлю стратегию. Стоимость прав будет увеличиваться от роста интереса к футболу. И от беттинга, и от титульного спонсора. Мы считаем, что от роста лиги вырастут и доходы. И это мы еще не говорили про киберспорт и другие моменты»

Введение Fan ID – из-за проблем с безопасностью

«Согласен, что основа футбола – эти фанаты. Сохранить их – первоочередная задача. Могу точно пообещать, что поговорю с представителями фанатов, когда документ будет выпущен. Лично постараюсь им объяснить важность этой процедуры».

«Задача – сделать процесс максимально понятным и открытым».

«История с Fan ID возникла не от хорошей жизни. Проблемы с безопасностью на стадионах возникали. Та целевая аудитория, на которую мы ориентируемся, женщины и дети, должны чувствовать себя комфортно и безопасно».

Еще одна задача – лигу сделать сильнее, увеличить представительство в еврокубках

«Мы хотим повысить конкурентоспособность лиги. Она связана с конкурентоспособностью наших игроков, особенно молодых, и сборной. С выступлением клубов в еврокубках. Повышение конкурентоспособности и изменение структуры управления лигой».