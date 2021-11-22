Первое выступление нового президента РПЛ: продолжит управлять судьями, лимит не отменится, подростки не следят за РПЛ (хотя играют в футбол)
Ашот Хачатурянц выбран новым президентом РПЛ. На своей первой пресс-конференции в этом качестве. Главные темы и цитаты:
Пока не уходит от судейства
«По договоренности с руководителем РФС, я еще никуда не ухожу. Буду присматривать за судейством. А вместо себя рекомендую Павла Каманцева. Он пришел со мной и в курсе начинаний и трендов, которые я проводил в судействе. Совместно со мной он доведет реформу в судействе до конца. Я остаюсь в ЭСК».
В лиге будет новая систем распределения денег, вырастут доходы
«Система [распределения денег среди клубов по телеконтракту] будет меняться. Но как именно, вы узнаете, когда я представлю стратегию. Стоимость прав будет увеличиваться от роста интереса к футболу. И от беттинга, и от титульного спонсора. Мы считаем, что от роста лиги вырастут и доходы. И это мы еще не говорили про киберспорт и другие моменты»
Введение Fan ID – из-за проблем с безопасностью
«Согласен, что основа футбола – эти фанаты. Сохранить их – первоочередная задача. Могу точно пообещать, что поговорю с представителями фанатов, когда документ будет выпущен. Лично постараюсь им объяснить важность этой процедуры».
«Задача – сделать процесс максимально понятным и открытым».
«История с Fan ID возникла не от хорошей жизни. Проблемы с безопасностью на стадионах возникали. Та целевая аудитория, на которую мы ориентируемся, женщины и дети, должны чувствовать себя комфортно и безопасно».
Еще одна задача – лигу сделать сильнее, увеличить представительство в еврокубках
«Мы хотим повысить конкурентоспособность лиги. Она связана с конкурентоспособностью наших игроков, особенно молодых, и сборной. С выступлением клубов в еврокубках. Повышение конкурентоспособности и изменение структуры управления лигой».
«Беспокоит, что тинейджеры, которые играют во дворе в футбол, не интересуются РПЛ. Это из-за зрелищности чемпионата и из-за того, что мы не находимся там, где они получают информацию.
Другая цель – увеличение команд в еврокубках и повышение рейтинга в таблице коэффициентов. Конкретные KPI пока сказать не могу, они зависит от многих других факторов».
Полной отмены лимита можно не ждать, но он изменится
«Вопрос стоит давно и остро. Он беспокоит клубы и не напрасно. Сейчас у нас нет здоровой конкуренции среди доморощенных футболистов. Лимит должен меняться. Пока не можем говорить о полной отмене, но его новая формула утверждается для согласования с клубами».
Тоже хочет голосовать вместе с клубами
«Я планирую вынести на обсуждение клубов изменения в устав. Буду просить право иметь 17-й голос – наравне с клубами. С точки зрения повестки в РПЛ это имеет значение – является ли президент РПЛ голосующим органом или нет. Это не вопрос статуса».
Можно перенести тур перед стыковыми матчами, есть варианты
«В Италии это произошло за полдня, вы, наверное, слышали эту новость. Мне кажется, интерес к футболу в нашей стране не меньше. Мы заинтересованы в том, чтобы сборная успешно сыграла в стыках. Куда? Все зависит от результатов наших клубов в еврокубках. У нас есть три варианта».
Главное и вкратце:
- Хачатурянц избран президентом РПЛ, но пока остается и в ЭСК.
- Задача – сделать лигу сильнее, увеличить количество команд в еврокубках
- Перенос тура весной ради стыков зависит от российских клубов в еврокубках.
- Еще одна задача – сделать процесс с Fan ID максимально понятным.
- Полной отмены лимита не будет, но он изменится.