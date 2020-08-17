Новичок «Локо» Камано: суперскоростной, не любит тактику, забивал красиво издали

Вкратце, что известно о нем:

Камано – гвинеец, ему 24 года. Способен сыграть на позиции левого вингера или на противоположном краю.

Шесть лет назад начал карьеру в «Бастии», а затем перешел в «Бордо», в котором сыграл больше сотни матчей.

Как он провел прошлый сезон

«Бордо» хорошо начал, к седьмому туру отставал всего на три очка от лидера. Потом – периодами, то поражения, то пять матчей без них, затем четыре проигрыша подряд. За восемь последних туров до пандемии и последующего окончания сезона «Бордо» проиграл лишь раз. Итог сезона – 12-е место. До вылета далеко, зона еврокубков ввиду плотности была довольно близко.

Наиболее часто «Бордо» использовал схему 3-4-2-1. Камано выходил в ней на позиции игрока правого края и действовал по всему флангу. Семь матчей в старте, четыре выхода на замену и гол «Нанту».

Подключился – исполнил: