Новичок «Локо» Камано: суперскоростной, не любит тактику, забивал красиво издали
Франсуа Камано перешел в «Локомотив». Срок контракта не афишируется, Transfermarkt сообщает о покупке Камано за 5,5 миллиона евро.
«Я очень доволен переходом в «Локомотив». Это новый вызов. Хочу помочь команде выполнить все поставленные задачи на этот сезон», – сказал Камано после перехода.
Вкратце, что известно о нем:
- Камано – гвинеец, ему 24 года. Способен сыграть на позиции левого вингера или на противоположном краю.
- Шесть лет назад начал карьеру в «Бастии», а затем перешел в «Бордо», в котором сыграл больше сотни матчей.
Как он провел прошлый сезон
«Бордо» хорошо начал, к седьмому туру отставал всего на три очка от лидера. Потом – периодами, то поражения, то пять матчей без них, затем четыре проигрыша подряд. За восемь последних туров до пандемии и последующего окончания сезона «Бордо» проиграл лишь раз. Итог сезона – 12-е место. До вылета далеко, зона еврокубков ввиду плотности была довольно близко.
Наиболее часто «Бордо» использовал схему 3-4-2-1. Камано выходил в ней на позиции игрока правого края и действовал по всему флангу. Семь матчей в старте, четыре выхода на замену и гол «Нанту».
Подключился – исполнил:
Как он любит действовать
Самым успешным в составе «Бордо» был сезон-2018/19, в котором он забил десять голов в 37 матчах Лиги 1. В начале сезона он утверждал, что излишнее внимание к тактическим деталям не способствует его максимальной отдаче от игры.
«Когда мне говорят что-то сделать – я слушаю, но в какой-то момент должен сам почувствовать игру. Раньше когда мне сказали сделать что-то определенное, получив мяч, я немного сбился с пути».
И пофилософствовал: «Мы должны перестать думать, что футбол – точная наука, что там 1+1=2. На поле все зависит от меня. Теперь я доверяю своим инстинктам».
И доверился тогда в матче с «Генгамом», забив шикарный гол:
Как он играл с Наби Кейта
Об интересе «Ливерпуля» стало известно летом 2019-го, как раз когда Камано и Кейта бились за Гвинею на Кубке Африки. Камано реализовал пенальти в матче с Мадагаскаром, команда вышла в 1/8 финала, где была разгромлена Алжиром. А с Нигерией играл против друга Самуэля Калу из «Бордо».
Похожая история с результатами были и за три года до этого – Гвинея вышла из группы, где крупно уступила в первом же матче плей-офф Гане.
Что еще он умеет
Главные его качества подробно разобрал сайт MonacoTribune летом 2019-го.
• Он силен физически и обладает очень высокой скоростью.
• Изменяя направление движения, становится еще опаснее на скорости.
• Благодаря этим качествам, Камано сверхопасен в контратакующей игре, эффективен при прострелах и забросах.
• Он техничен, его опасно оставлять один в один с соперником. Но по цифрам показатели успешного дриблинга раньше были лучше.
• У Камано отличный удар. В том числе и из-за пределов штрафной – вы видели это в голе «Генгаму». В створ из всех его ударов летит примерно треть, судя по статистике WhoScored.
• В целом, Камано – универсальный техничный футболист с ударом и отличной скоростью.
Ну а бояться того, что Камано предпочтет в Москве ночную жизнь, в «Локомотиве» не должны.