Новый герой «Локо» любит играть с «Рубином»: за три матча – дебют, три ассиста и заработанный пенальти
Дмитрию Рыбчинскому 21 год, в «Локомотиве» он играет справа в полузащите, но может выйти и слева. Рыбчинский пока не сыграл в РПЛ и десятка матчей – только восемь. Больше трети из них – с «Рубином».
По интересному совпадению, каждый матч с «Рубином» запомнится ему особо.
Первый состоялся в июле 2019-го. Это был дебют Рыбчинского в РПЛ – сыграл десять минут против «Рубина» дома. Как вышел – тут же посадил на желтую карточку защитника, потом поймал на себе еще один фол.
Второй – в Казани после рестарта. Уже в стартовом составе, кстати, впервые для него в РПЛ. И началась магия – вот такой ассист на Алексея Миранчука между двумя соперниками:
В этой же игре фактически обеспечил команде победу, заработав пенальти, хотя помог и защитник Старфельт, который сыграл рукой. Миранчук реализовал – 2:0, так и закончили.
Третий – в первом туре нового сезона. Прошло полтора месяца, и снова Казань страдает от Рыбчинского. Уже на второй минуте он классно развернул Абильдгора и выдал голевую передачу Алексею Миранчуку:
Через 24 минуты «Рубин» получил еще один гол, и снова все сделал Рыбчинский, выложив мяч под удар Баринову:
В общем, лето, Казань, первый тайм, феерия Рыбчинского – эта история красиво повторилась. Был у Рыбчинского еще один ассист – в игре с «Уралом», но там просто удался своевременный пас на несколько метров. Всю красоту он показал именно с «Рубином».
А если вы смотрели зимой предсезонный турнир, то помните и этот прекрасный гол Рыбчинского «Ростову». «Он хорошо вышел и сыграл блестяще», – похвалил парня Юрий Семин:
Коротко о том, кто такой Дмитрий Рыбчинский:
• Занимался год в футбольной школе «Торпедо», потом еще несколько лет в «Локомотиве».
• В семье Рыбчинского есть фанат «Локомотива» с гигантским стажем: «Дедушка болеет за «железнодорожников» чуть ли не с 1936 года и был очень рад, что все • так сложилось».
• Играл в молодежке. В 2017-м дебютировал в «Казанке», где забил в первой же игре.
• В «Локомотиве» – две серебряных медали и уже два трофея – Кубок и Суперкубок.
• Денис Клюев в молодежке «Локо» выделял Рыбчинского еще в 2016-м: «Он постоянно прогрессирует, забивая голы и демонстрируя уверенность в своих действиях».
• Такого же мнения был и Ансар Аюпов: «Мы видели огромный потенциал, что Рыбчинский очень одарен технически. Он прогрессирует с каждой игрой».
• «Его козырь – скорость, есть хорошая обводка», – рассказывал Семин.
• Рыбчинский говорил, что пересматривает матчи «Реала» и «Барселоны», в плане дриблинга следит, прежде всего, за Криштиану Роналду и Неймаром.
• В 11-м классе было сложно успевать в учебе из-за большого количества тренировок: «Особенно русский язык тяжело дается».
А началось все очень просто: «Лет в восемь наткнулся в интернете на какую-то видеонарезку матчей. Зацепило. Подошел к родителям – сказал, что хочу заниматься футболом. Родители, к счастью, были не против».
Рыбчинский под пивчанский 🍻