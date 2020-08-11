Новый герой «Локо» любит играть с «Рубином»: за три матча – дебют, три ассиста и заработанный пенальти

Дмитрию Рыбчинскому 21 год, в «Локомотиве» он играет справа в полузащите, но может выйти и слева. Рыбчинский пока не сыграл в РПЛ и десятка матчей – только восемь. Больше трети из них – с «Рубином».

По интересному совпадению, каждый матч с «Рубином» запомнится ему особо.

Первый состоялся в июле 2019-го. Это был дебют Рыбчинского в РПЛ – сыграл десять минут против «Рубина» дома. Как вышел – тут же посадил на желтую карточку защитника, потом поймал на себе еще один фол.

Второй – в Казани после рестарта. Уже в стартовом составе, кстати, впервые для него в РПЛ. И началась магия – вот такой ассист на Алексея Миранчука между двумя соперниками: