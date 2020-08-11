Дмитрий Рыбчинский
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#Дмитрий Рыбчинский #РПЛ #Футбол #Локомотив #Рубин

Новый герой «Локо» любит играть с «Рубином»: за три матча – дебют, три ассиста и заработанный пенальти

11 августа, 21:11

«Локомотив»

Дмитрию Рыбчинскому 21 год, в «Локомотиве» он играет справа в полузащите, но может выйти и слева. Рыбчинский пока не сыграл в РПЛ и десятка матчей – только восемь. Больше трети из них – с «Рубином».

По интересному совпадению, каждый матч с «Рубином» запомнится ему особо.

Первый состоялся в июле 2019-го. Это был дебют Рыбчинского в РПЛ – сыграл десять минут против «Рубина» дома. Как вышел – тут же посадил на желтую карточку защитника, потом поймал на себе еще один фол.

Второй – в Казани после рестарта. Уже в стартовом составе, кстати, впервые для него в РПЛ. И началась магия – вот такой ассист на Алексея Миранчука между двумя соперниками:

В этой же игре фактически обеспечил команде победу, заработав пенальти, хотя помог и защитник Старфельт, который сыграл рукой. Миранчук реализовал – 2:0, так и закончили.

Третий – в первом туре нового сезона. Прошло полтора месяца, и снова Казань страдает от Рыбчинского. Уже на второй минуте он классно развернул Абильдгора и выдал голевую передачу Алексею Миранчуку:

Через 24 минуты «Рубин» получил еще один гол, и снова все сделал Рыбчинский, выложив мяч под удар Баринову:

В общем, лето, Казань, первый тайм, феерия Рыбчинского – эта история красиво повторилась. Был у Рыбчинского еще один ассист – в игре с «Уралом», но там просто удался своевременный пас на несколько метров. Всю красоту он показал именно с «Рубином».

А если вы смотрели зимой предсезонный турнир, то помните и этот прекрасный гол Рыбчинского «Ростову». «Он хорошо вышел и сыграл блестяще», – похвалил парня Юрий Семин:

Коротко о том, кто такой Дмитрий Рыбчинский:

• Занимался год в футбольной школе «Торпедо», потом еще несколько лет в «Локомотиве».

• В семье Рыбчинского есть фанат «Локомотива» с гигантским стажем: «Дедушка болеет за «железнодорожников» чуть ли не с 1936 года и был очень рад, что все • так сложилось».

• Играл в молодежке. В 2017-м дебютировал в «Казанке», где забил в первой же игре.

• В «Локомотиве» – две серебряных медали и уже два трофея – Кубок и Суперкубок.

• Денис Клюев в молодежке «Локо» выделял Рыбчинского еще в 2016-м: «Он постоянно прогрессирует, забивая голы и демонстрируя уверенность в своих действиях».

• Такого же мнения был и Ансар Аюпов: «Мы видели огромный потенциал, что Рыбчинский очень одарен технически. Он прогрессирует с каждой игрой».

• «Его козырь – скорость, есть хорошая обводка», – рассказывал Семин.

РПЛ

• Рыбчинский говорил, что пересматривает матчи «Реала» и «Барселоны», в плане дриблинга следит, прежде всего, за Криштиану Роналду и Неймаром.

• В 11-м классе было сложно успевать в учебе из-за большого количества тренировок: «Особенно русский язык тяжело дается».

А началось все очень просто: «Лет в восемь наткнулся в интернете на какую-то видеонарезку матчей. Зацепило. Подошел к родителям – сказал, что хочу заниматься футболом. Родители, к счастью, были не против».

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попкорный слуга
11 августа, 21:22

Рыбчинский под пивчанский 🍻

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