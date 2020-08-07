Из-под Чорлуки все чаще забивают большие форварды. Стареет?

В матче за Суперкубок России «Зенит» повел 1:0 благодаря голу Артема Дзюбы – он точно пробил головой, опереди Чорлуку и Мурило. У Мурило шансов было меньше, он и ниже на восемь сантиметров.

Чорлука же просто не успел и до мяча не дотянулся.