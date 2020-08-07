Из-под Чорлуки все чаще забивают большие форварды. Стареет?
В матче за Суперкубок России «Зенит» повел 1:0 благодаря голу Артема Дзюбы – он точно пробил головой, опереди Чорлуку и Мурило. У Мурило шансов было меньше, он и ниже на восемь сантиметров.
Чорлука же просто не успел и до мяча не дотянулся.
Чорлука начал в «Локомотиве» девятый сезон, все это время он – главный защитник клуба. В прошлом сезоне – тревожный симптом: с несколькими основными форвардами он так и не справился.
Например, с Шомуродовым. Увлекся спором с лайнсменом и не заметил рывка форварда:
Не успел закрыть и Ларссона в дерби, когда «Локо» сгорел 0:3 «Спартаку». Вроде и оценивал возможность рывка, но не успел:
Луценко вообще вколотил «Локо» дважды из-под Чорлуки. Просто сначала тот лучше и резче выпрыгнул.
А затем опередил Чорлуку и на земле:
Среди нетоповых форвардов был и игрок «Крыльев» Радоньич, который Чорлуку вообще не заметил. Из-за чего? Из-за резкости:
Даже в обычной статистике есть кое-что говорящее: количество перехватов в среднем, которые Чорлука стал в прошлом сезоне выполнять реже, причем заметно.
Сергей Титов на сайте «Контрпресс.ру» очень подробно объяснил, почему Чорлука все еще хорош для российской лиги со своим чтением игры, выбором позиции и вообще совокупностью оборонительных качеств. Но против резких решений соперника играть ему становится сложнее. И вину за пропущенный гол в Суперкубке он должен как минимум разделить с Мурило.
Зимой Чорлука продлил контракт с «Локомотивом». Он принадлежит клубу до лета 2021 года.
А о моменте с голом Дзюбы говорить будут меньше – Чорлука при счете 0:2 пришел в штрафную «Зенита» и забил.
Придет Райкович - будет еще веселее.