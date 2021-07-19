Ведран Чорлука

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Футбол
Чорлука ушел из штаба «Локомотива» через 13 дней после назначения. Причина – семейные обстоятельства
#Ведран Чорлука
Футбол
Чорлука после завершения карьеры вошел в тренерский штаб «Локомотива». Он играл в клубе девять лет
#Ведран Чорлука
Футбол
Чорлука станет помощником главного тренера Хорватии на Евро-2020
#Ведран Чорлука
Футбол
Чорлука не удалялся в РПЛ больше пяти лет
#Ведран Чорлука
Футбол
Чорлука из-за травмы не доиграл первый тайм против «Баварии»
#Ведран Чорлука
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Чорлука получил третью травму за месяц. Вышел Райкович – и отбил удар из вратарской
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#Слободан Райкович
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«Локо» и ЦСКА сняли ролики для дня глухих: там звезды говорят языком жестов
#РПЛ
Какие сюжеты случились с русским футболом, пока была пауза
#РПЛ
Из-под Чорлуки все чаще забивают большие форварды. Стареет?
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#Ведран Чорлука
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Модрич, Ковачич, Ольмо – все они попали в топ-клубы из «Динамо»
#Динамо З
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