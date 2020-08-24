Бруно Фукс
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#Бруно Фукс #РПЛ #Футбол #ЦСКА #Чемпионат Бразилии

Кто такой Бруно Фукс – новый бразилец ЦСКА, который стоит миллионы после всего 16 матчей за взрослый клуб

24 августа, 21:40

ЦСКА готовится к трансферу – 21-летний Бруно Фукс из бразильского «Интернасьонала».

«Чемпионат» инсайдит, что ЦСКА заплатит 9,5 млн евро. Хотя на Transfermarkt Фукс стоит всего 1,8 млн. Что еще странно: на взрослом уровне за клуб Фукс сыграл всего 16 матчей: 12 – в чемпионате, четыре – в Кубке Либертадорес.

ФК «Интернасьонал»

Зато Фукс с 2017-го играет в молодежной Бразилии и этом году дебютировал за олимпийскую сборную на КОНМЕБОЛ. Бразильские медиа пишут, что Фукса знают и видели европейские скауты:

  • На матч с «Гремио» приезжал скаут «Арсенала». Ему понравилась игра Фукса, о чем он рассказал в клубе.
  • До этого в Порту-Алегри приезжали скауты «Порту» и «Милана».
  • Некоторое время за ним наблюдал «Аякс».

Но конкретные переговоры с «Интернасьоналом» провел только с ЦСКА. Почему тогда Фуксом интересовалось столько клубов? Он сотрудничает с агентством AGN Football, которое работает с бразильцами. Плюс он связан с агентом Вагнером Рибейро. Когда-то Рибейро вел дела Неймара. Теперь помогает Фуксу с карьерой в Европе.

Фукс – центральный защитник. Корреспондент Rádio Gaúcha Родриго Оливейра в интервью для Sports.ru рассказал, что так было не всегда. Фукс начинал на позиции атакующего, но с возрастом, когда постепенно вырастал и становился мощнее, уходил назад. Сначала – в центральную зону, потом – вообще в защиту.

Сам Фукс объяснял перемены так:

«В детстве я любил вести игру, поэтому играл в полузащите. Со временем тренеры посчитали, что мне лучше опуститься назад – так я оказался в защите».

Фукс ориентируется на трех футболистов:

1. Криштиану Роналду – как главный кумир. Кстати, отца Фукса тоже зовут Криштиану.

2. Тиаго Силва – как сильнейший защитник.

3. Куэста – старший партнер из «Интернасьонала»: «Он мой учитель в каком-то роде. Я тренировался с ним несколько месяцев, но уже могу сказать, что многое узнал и почерпнул из его работы. Это настоящий профессионал и лидер».

Фукс провел в системе «Интернасьонала» 11 лет, хотя в детстве после первой тренировки отказался ехать туда снова – но уговорил отец. На просмотре с ним случилась такая история: по незнанию пришел в голубой куртке. А это цвет врагов из «Гремио».

Сейчас почти весь его инстаграм забит постами об «Интере».

Прощальный пост он подписал: «Я всегда буду с тобой. Спасибо тебе за все, «Интер».

Маленькая мечта Фукса – играть в Европе. Глобальная – попасть на Олимпийские игры и выиграть их.

«В детстве я смотрел много видов спорта. Не только футбол, но и легкую атлетику, баскетбол, борьбу. Я знаю важность Олимпийских игр для всех этого. Жалко, что в этом году их отменили. Но у меня будет время потренироваться и окрепнуть – чтобы тренеры сборной не сомневались, вызывая меня».

Журналист Globo Esporte Эдуардо Деконто называет Фукса веселым парнем: 

«Фукс – веселый парень. Всегда находит, что ответит. На записи подкаста Бруно рассказывал нам с коллегой, как проводил карантин в Порту-Алегри – с Эйтором, правым защитником «Интера». Оба не умеют готовить и постоянно заказывали доставку, но это меньшая из бед. Два вечера подряд их атаковала летучая мышь. 

Мы-то над этим посмеялись, а вот им было страшновато. Зато он выиграл кибертурнир по PES среди футболистов, который мы проводили вместе с бразильским телеканалом. Президент «Интера» Марсело Медейрос даже пошутил: «Ну что, Бруно выиграл чемпионат, придется повысить ему зарплату».

***

Контракт Бруно Фукса с «Интернасьоналом» действовал до 2023 года. В середине весны он сказал: «Я хочу отработать мой контракт до конца. А потом уехать в Европу – мне кажется, это реальный и самый быстрый путь туда».

Ускорился на три года.

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Комментарии (4)
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Николай Живоглядов
25 августа, 10:11

Да мы и Бекао брали, который примерно столько же сыграл за «Баию»

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Василий Попович
25 августа, 12:58

Был момент, когда за ЦСКА играли Вагнер, Жо и Карвальо. Такие крутые бразильцы были! Надеюсь, этот тоже будет норм

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vladik12
25 августа, 12:59

Говорят, будет даже лучше Бекао.

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Юрий Алеманов
25 августа, 13:53

В ЦСКА вроде бы хорошие молодые кадры, с перспективой, не бездарные, но уже два сезона прошло, а какого-то взросления не видно. Пока его не произойдет, ЦСКА претендентом на чемпионство не будет. Нужно время. Тоттенхэм с талантливым молодняком так за чемпионство полноценно и не поборолся. Хотя ни Алли, ни Кейн уже в молодежные сборные не вызываются

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