Кто такой Бруно Фукс – новый бразилец ЦСКА, который стоит миллионы после всего 16 матчей за взрослый клуб
ЦСКА готовится к трансферу – 21-летний Бруно Фукс из бразильского «Интернасьонала».
«Чемпионат» инсайдит, что ЦСКА заплатит 9,5 млн евро. Хотя на Transfermarkt Фукс стоит всего 1,8 млн. Что еще странно: на взрослом уровне за клуб Фукс сыграл всего 16 матчей: 12 – в чемпионате, четыре – в Кубке Либертадорес.
Зато Фукс с 2017-го играет в молодежной Бразилии и этом году дебютировал за олимпийскую сборную на КОНМЕБОЛ. Бразильские медиа пишут, что Фукса знают и видели европейские скауты:
- На матч с «Гремио» приезжал скаут «Арсенала». Ему понравилась игра Фукса, о чем он рассказал в клубе.
- До этого в Порту-Алегри приезжали скауты «Порту» и «Милана».
- Некоторое время за ним наблюдал «Аякс».
Но конкретные переговоры с «Интернасьоналом» провел только с ЦСКА. Почему тогда Фуксом интересовалось столько клубов? Он сотрудничает с агентством AGN Football, которое работает с бразильцами. Плюс он связан с агентом Вагнером Рибейро. Когда-то Рибейро вел дела Неймара. Теперь помогает Фуксу с карьерой в Европе.
Фукс – центральный защитник. Корреспондент Rádio Gaúcha Родриго Оливейра в интервью для Sports.ru рассказал, что так было не всегда. Фукс начинал на позиции атакующего, но с возрастом, когда постепенно вырастал и становился мощнее, уходил назад. Сначала – в центральную зону, потом – вообще в защиту.
Сам Фукс объяснял перемены так:
«В детстве я любил вести игру, поэтому играл в полузащите. Со временем тренеры посчитали, что мне лучше опуститься назад – так я оказался в защите».
Фукс ориентируется на трех футболистов:
1. Криштиану Роналду – как главный кумир. Кстати, отца Фукса тоже зовут Криштиану.
2. Тиаго Силва – как сильнейший защитник.
3. Куэста – старший партнер из «Интернасьонала»: «Он мой учитель в каком-то роде. Я тренировался с ним несколько месяцев, но уже могу сказать, что многое узнал и почерпнул из его работы. Это настоящий профессионал и лидер».
Фукс провел в системе «Интернасьонала» 11 лет, хотя в детстве после первой тренировки отказался ехать туда снова – но уговорил отец. На просмотре с ним случилась такая история: по незнанию пришел в голубой куртке. А это цвет врагов из «Гремио».
Сейчас почти весь его инстаграм забит постами об «Интере».
Прощальный пост он подписал: «Я всегда буду с тобой. Спасибо тебе за все, «Интер».
Маленькая мечта Фукса – играть в Европе. Глобальная – попасть на Олимпийские игры и выиграть их.
«В детстве я смотрел много видов спорта. Не только футбол, но и легкую атлетику, баскетбол, борьбу. Я знаю важность Олимпийских игр для всех этого. Жалко, что в этом году их отменили. Но у меня будет время потренироваться и окрепнуть – чтобы тренеры сборной не сомневались, вызывая меня».
Журналист Globo Esporte Эдуардо Деконто называет Фукса веселым парнем:
«Фукс – веселый парень. Всегда находит, что ответит. На записи подкаста Бруно рассказывал нам с коллегой, как проводил карантин в Порту-Алегри – с Эйтором, правым защитником «Интера». Оба не умеют готовить и постоянно заказывали доставку, но это меньшая из бед. Два вечера подряд их атаковала летучая мышь.
Мы-то над этим посмеялись, а вот им было страшновато. Зато он выиграл кибертурнир по PES среди футболистов, который мы проводили вместе с бразильским телеканалом. Президент «Интера» Марсело Медейрос даже пошутил: «Ну что, Бруно выиграл чемпионат, придется повысить ему зарплату».
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Контракт Бруно Фукса с «Интернасьоналом» действовал до 2023 года. В середине весны он сказал: «Я хочу отработать мой контракт до конца. А потом уехать в Европу – мне кажется, это реальный и самый быстрый путь туда».
Ускорился на три года.
Да мы и Бекао брали, который примерно столько же сыграл за «Баию»
Был момент, когда за ЦСКА играли Вагнер, Жо и Карвальо. Такие крутые бразильцы были! Надеюсь, этот тоже будет норм
Говорят, будет даже лучше Бекао.
В ЦСКА вроде бы хорошие молодые кадры, с перспективой, не бездарные, но уже два сезона прошло, а какого-то взросления не видно. Пока его не произойдет, ЦСКА претендентом на чемпионство не будет. Нужно время. Тоттенхэм с талантливым молодняком так за чемпионство полноценно и не поборолся. Хотя ни Алли, ни Кейн уже в молодежные сборные не вызываются