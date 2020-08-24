Кто такой Бруно Фукс – новый бразилец ЦСКА, который стоит миллионы после всего 16 матчей за взрослый клуб

Фукс – центральный защитник. Корреспондент Rádio Gaúcha Родриго Оливейра в интервью для Sports.ru рассказал, что так было не всегда. Фукс начинал на позиции атакующего, но с возрастом, когда постепенно вырастал и становился мощнее, уходил назад. Сначала – в центральную зону, потом – вообще в защиту.

Сам Фукс объяснял перемены так:

«В детстве я любил вести игру, поэтому играл в полузащите. Со временем тренеры посчитали, что мне лучше опуститься назад – так я оказался в защите».

Фукс ориентируется на трех футболистов:

1. Криштиану Роналду – как главный кумир. Кстати, отца Фукса тоже зовут Криштиану.

2. Тиаго Силва – как сильнейший защитник.

3. Куэста – старший партнер из «Интернасьонала»: «Он мой учитель в каком-то роде. Я тренировался с ним несколько месяцев, но уже могу сказать, что многое узнал и почерпнул из его работы. Это настоящий профессионал и лидер».

Фукс провел в системе «Интернасьонала» 11 лет, хотя в детстве после первой тренировки отказался ехать туда снова – но уговорил отец. На просмотре с ним случилась такая история: по незнанию пришел в голубой куртке. А это цвет врагов из «Гремио».

Сейчас почти весь его инстаграм забит постами об «Интере».