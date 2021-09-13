Идеальный дебют новичка «Рубин»: гол первым касанием (!), пяткой (!!) и потом хет-трик (!!!)

Андерс Дрейер – 23-летний датский игрок, перешедший этим летом в «Рубин» из «Мидтьюлланда» за 7 миллионов евро (данные Transfermarkt). Дрейер подписал контракт на 5 лет. А Леонид Слуцкий после оформления сделки сказал:

«Дрейер не тренировался последние две недели, потому что все-таки были трансферы, медосмотр и все остальное. У меня нет сомнений в высокой квалифицированности этого футболиста, и, может быть, как почти любому молодому игроку, ему потребуется какое-то время на адаптацию к команде и чемпионату. Но я уверен, что это очень качественный игрок».

В итоге Дрейер оформил хет-трик в дебютном матче и стал первым футболистом в истории РПЛ, оформивший хет-трик в первой игре. Эмоции Дрейера: