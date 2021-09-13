Андрес Дрейер
РПЛ
Рубин
Урал
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#Андрес Дрейер #РПЛ #Рубин #Урал

Идеальный дебют новичка «Рубин»: гол первым касанием (!), пяткой (!!) и потом хет-трик (!!!)

40 минут назад

официальный сайт «Рубина»

В матче седьмого тура РПЛ «Рубин» принимал на своем поле «Урал» и сделал ему больно – 4:0 по итогам всего матча (три гола прилетели еще в первом тайме).

Таким был этот матч:

Матч завершен
Рубин
Казань
Драйер 2
Мамин 13
Драйер 80
Драйер 90
4:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург

Главный герой встречи – датский полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер. У него хет-трик.

Первый гол – Дрейер забил его пяткой первым же касанием в матче.

Второй гол – Дрейер подкараулил защитников «Урала» на ошибке, ворвался в штрафную и забил.

Хет-трик оформил, когда сыграл на подключении.

Андерс Дрейер – 23-летний датский игрок, перешедший этим летом в «Рубин» из «Мидтьюлланда» за 7 миллионов евро (данные Transfermarkt). Дрейер подписал контракт на 5 лет. А Леонид Слуцкий после оформления сделки сказал:

«Дрейер не тренировался последние две недели, потому что все-таки были трансферы, медосмотр и все остальное. У меня нет сомнений в высокой квалифицированности этого футболиста, и, может быть, как почти любому молодому игроку, ему потребуется какое-то время на адаптацию к команде и чемпионату. Но я уверен, что это очень качественный игрок».

В итоге Дрейер оформил хет-трик в дебютном матче и стал первым футболистом в истории РПЛ, оформивший хет-трик в первой игре. Эмоции Дрейера:

Немного фактов о Дрейере:

• В 20 лет забил 18 голов за сезон второй датской лиги и стал ее лучшим бомбардиром.

• Главный момент в карьере Дрейера – переход в «Брайтон» в 2018-м за 2,2 млн евро. Правда, в основной команде он так и не появился – зато Дрейер поиграл за U23 и поездил по арендам.

• Первая аренда для Дрейера случилась в 2019-м – уехал в «Сент-Миррен». Про это говорил: «Вообще без проблем. Меня это не смущает. «Брайтон» говорил, что я могу остаться. Но зачем? «Брайтон» не использовал меня, а я больше не хочу играть за команду U23».

• Про неудачный опыт в Европе и возвращение в Данию говорил: «Я не пожалел ни секунды. Я приехал за границу в раннем возрасте и приобрел ценный опыт и знания, которые привожу в «Мидтьюлланд».

• В итоге за «Мидтьюлланд» забил 18 голов в 70 встречал, отдал 22 ассиста и уехал в Россию.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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