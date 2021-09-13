Идеальный дебют новичка «Рубин»: гол первым касанием (!), пяткой (!!) и потом хет-трик (!!!)
Главный герой встречи – датский полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер. У него хет-трик.
Первый гол – Дрейер забил его пяткой первым же касанием в матче.
Второй гол – Дрейер подкараулил защитников «Урала» на ошибке, ворвался в штрафную и забил.
Хет-трик оформил, когда сыграл на подключении.
Андерс Дрейер – 23-летний датский игрок, перешедший этим летом в «Рубин» из «Мидтьюлланда» за 7 миллионов евро (данные Transfermarkt). Дрейер подписал контракт на 5 лет. А Леонид Слуцкий после оформления сделки сказал:
«Дрейер не тренировался последние две недели, потому что все-таки были трансферы, медосмотр и все остальное. У меня нет сомнений в высокой квалифицированности этого футболиста, и, может быть, как почти любому молодому игроку, ему потребуется какое-то время на адаптацию к команде и чемпионату. Но я уверен, что это очень качественный игрок».
В итоге Дрейер оформил хет-трик в дебютном матче и стал первым футболистом в истории РПЛ, оформивший хет-трик в первой игре. Эмоции Дрейера:
Немного фактов о Дрейере:
• В 20 лет забил 18 голов за сезон второй датской лиги и стал ее лучшим бомбардиром.
• Главный момент в карьере Дрейера – переход в «Брайтон» в 2018-м за 2,2 млн евро. Правда, в основной команде он так и не появился – зато Дрейер поиграл за U23 и поездил по арендам.
• Первая аренда для Дрейера случилась в 2019-м – уехал в «Сент-Миррен». Про это говорил: «Вообще без проблем. Меня это не смущает. «Брайтон» говорил, что я могу остаться. Но зачем? «Брайтон» не использовал меня, а я больше не хочу играть за команду U23».
• Про неудачный опыт в Европе и возвращение в Данию говорил: «Я не пожалел ни секунды. Я приехал за границу в раннем возрасте и приобрел ценный опыт и знания, которые привожу в «Мидтьюлланд».
• В итоге за «Мидтьюлланд» забил 18 голов в 70 встречал, отдал 22 ассиста и уехал в Россию.