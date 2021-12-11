ЦСКА и «Арсенал» после экспертизы все-таки сыграли скандальный матч: без зрителей (но на випе они были) и с голом Заболотного пяткой
В 18-м туре РПЛ прошел, возможно, самый скандальный матч этого сезона РПЛ. В нем встретились ЦСКА и «Арсенал». Изначально этой встречи могло вообще и не быть: мешала температура, полиция (да, была и такая информация) и другие факторы. Обо всем безобразии мы написали здесь:
Вокруг матча ЦСКА – «Арсенал» нечто. То переносится из-за мороза (хотя градусы ок), то из-за полиции. То нет. Игроки то уезжают в отпуск, то возвращаются
Но матч в итоге состоялся. Хотя его судьбу решал специальный делегат. И термометр показал -10,6 градусов после измерений. Это входит в норму, поэтому препятствий не было.
Но матч прошел без зрителей, а ЦСКА на официальном сайте объяснил это так: «В данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с «Зенитом». В связи с этим матч ПФК ЦСКА – «Арсенал» пройдет без зрителей».
Реакция в соцсетях на это:
Это из-за событий двухнедельной давности, когда во время матча ЦСКА – «Зенит» фанаты хозяев устроили фаер-шоу во втором тайме. После матча полиция задержала домашнюю трибуну с активными болельщиками, держала ее больше двух часов на морозе и отправляла потом фанатов на автозаках в отделения. Об этом мы подробно писали здесь:
Подробности о задержании 408 зрителей после матча ЦСКА: полиция не была жесткой, составлен 51 протокол, Хачатурянц винит хакерские атаки на камеры
Игроки ЦСКА же устроили такую акцию перед матчем в поддержку фанатов:
Правда, на стадионе все-таки были зрители. Они расположились на VIP-трибуне.
А вот что было до матча:
Сам матч был достаточно предсказуемым: ЦСКА победил со счетом 2:0. Главный герой – Антон Заболотный. В этой встрече он почти что отметился хет-триком. Вот первый гол – пяткой:
Второй мяч Заболотный забил в середине второго тайма, но судья Игорь Панин не засчитал его из-за офсайда. А вот еще одну попытку Панин все-таки зачел – Заболотный забил с пенальти и оформил первый дубль за ЦСКА.
Что еще яркого было в этой встрече? Например, такая шапка Эджуке:
После этой игры Миодраг Божович сказал: «У нас не было тренировки перед матчем. Поступила информация, что матча не будет, все разъехались с базы. Потом разослали всем футболистам сообщение, что матч состоится и выдвинулись в гостиницу. Ничего странного не произошло. Никто не разъехался домой, вовремя вернулись. Это не причина нашего поражения».