ЦСКА и «Арсенал» после экспертизы все-таки сыграли скандальный матч: без зрителей (но на випе они были) и с голом Заболотного пяткой

В 18-м туре РПЛ прошел, возможно, самый скандальный матч этого сезона РПЛ. В нем встретились ЦСКА и «Арсенал». Изначально этой встречи могло вообще и не быть: мешала температура, полиция (да, была и такая информация) и другие факторы. Обо всем безобразии мы написали здесь:

Вокруг матча ЦСКА – «Арсенал» нечто. То переносится из-за мороза (хотя градусы ок), то из-за полиции. То нет. Игроки то уезжают в отпуск, то возвращаются

Но матч в итоге состоялся. Хотя его судьбу решал специальный делегат. И термометр показал -10,6 градусов после измерений. Это входит в норму, поэтому препятствий не было.