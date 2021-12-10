Вокруг матча ЦСКА – «Арсенал» нечто. То переносится из-за мороза (хотя градусы ок), то из-за полиции. То нет. Игроки то уезжают в отпуск, то возвращаются

Что странно: никто не собирался измерять температуру в день игры, так как все поверили в прогноз именно с таким числом. По регламенту – нельзя играть при температуре ниже -15 градусов. Но все это не прошло мимо РФС, который настоял на том, чтобы РПЛ соблюдала регламент: прибытие команд и замер температуры за час до игры.

⚙️ «Спорт-Экспресс озвучил другую причину: претензии к ЦСКА со стороны правоохранительных органов после игры с «Зенитом». Информация «Чемпионата»: МВД настаивало на отмене игры, так как на матче планировалось выступление фанатов по мотивам истории с задержанием. Как известно, КДК РФС оштрафовал ЦСКА и закрыл фанатскую трибуну на одну игру.

Подробности о задержании 408 зрителей после матча ЦСКА: полиция не была жесткой, составлен 51 протокол, Хачатурянц винит хакерские атаки на камеры

⚙️ «Чемпионат» написал, что игрокам ЦСКА сообщили об отмене матча, который на 99% не состоится. Позже журналист Андрей Панков рассказал, что ЦСКА вызвал игроков из отпуска для подготовки к матчу.

⚙️ «РБ Спорт» пишет, что игроки «Арсенала» накануне не проводили тренировку и были отпущены, но потом вызваны снова, чтобы срочно ехать в Москву и избежать технического поражения. По даннымSport24, «Арсенал» выехал на игру.

⚙️ Сами клубы молчали несколько часов. Наконец, ЦСКА сделал заявление: решение о проведении игры будет принято в день матча, а если все же команды выйдут на поле, то сыграют без зрителей.

⚙️ Сайт и соцсети «Арсенала» ничего не писали на эту тему. Пользователи сообщества «Арсенала» в вк пожаловались на то, что в группе удаляются вопросы на эту тему.