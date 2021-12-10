Вокруг матча ЦСКА – «Арсенал» нечто. То переносится из-за мороза (хотя градусы ок), то из-за полиции. То нет. Игроки то уезжают в отпуск, то возвращаются
11 декабря ЦСКА должен принимать «Арсенал» в 18-м туре РПЛ. Начало игры было запланировано на 16:30 по московскому времени, но за сутки до нее внезапно возник вопрос – состоится ли она вообще.
⚙️ Все началось днем 10 декабря с сообщения журналиста Василия Конова в его телеграм-канале. Конов написал, что матч перенесен из-за холодной погоды, и прикрепил скан письма президента РПЛ Ашота Хачатурянца гендиректору ЦСКА Роману Бабаеву. В нем – уведомление о переносе, так как во время матча ожидается температура -18 градусов.
Что странно: никто не собирался измерять температуру в день игры, так как все поверили в прогноз именно с таким числом. По регламенту – нельзя играть при температуре ниже -15 градусов. Но все это не прошло мимо РФС, который настоял на том, чтобы РПЛ соблюдала регламент: прибытие команд и замер температуры за час до игры.
⚙️ «Спорт-Экспресс озвучил другую причину: претензии к ЦСКА со стороны правоохранительных органов после игры с «Зенитом». Информация «Чемпионата»: МВД настаивало на отмене игры, так как на матче планировалось выступление фанатов по мотивам истории с задержанием. Как известно, КДК РФС оштрафовал ЦСКА и закрыл фанатскую трибуну на одну игру.
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⚙️ «Чемпионат» написал, что игрокам ЦСКА сообщили об отмене матча, который на 99% не состоится. Позже журналист Андрей Панков рассказал, что ЦСКА вызвал игроков из отпуска для подготовки к матчу.
⚙️ «РБ Спорт» пишет, что игроки «Арсенала» накануне не проводили тренировку и были отпущены, но потом вызваны снова, чтобы срочно ехать в Москву и избежать технического поражения. По даннымSport24, «Арсенал» выехал на игру.
⚙️ Сами клубы молчали несколько часов. Наконец, ЦСКА сделал заявление: решение о проведении игры будет принято в день матча, а если все же команды выйдут на поле, то сыграют без зрителей.
⚙️ Сайт и соцсети «Арсенала» ничего не писали на эту тему. Пользователи сообщества «Арсенала» в вк пожаловались на то, что в группе удаляются вопросы на эту тему.
По состоянию на вечер 10 декабря в вопросе проведения матча нет никакой ясности. Если верить прогнозу на сайте Gismeteo, то в воскресенье днем температура повысится до -4, а в понедельник – до -3. В воскресенье в Москве играют «Динамо» (с «Зенитом») и «Локомотив» (с «Уфой»), поэтому переносить на этот день нельзя. Но в понедельник не играет никто («Спартак» будет в Сочи).
В противостоянии ЦСКА и «Арсенала» уже были неспокойные матчи.
- В 2015 году Дмитрий Аленичев отказался ставить основной состав «Арсенала» на игру с ЦСКА в знак протеста против ее переноса из Тулы (причина – плохое поле).
- В 2018-м в матче в Москве был удален Григалава. «Большое неуважение – главному судье и всей бригаде», – сердился Олег Кононов, недовольны были и другие игроки.
- В 2019-м «Арсенал» победил благодаря единственному голу Лесового, из-за которого были споры по возможному офсайду.
- В 2021-м «Арсенал» проиграл ЦСКА и вылетел из Кубка России, а игроки «Арсенала» Григалава и Аджоев набросились на тренеров ЦСКА и кричали, что оторвут соперникам уши и проломят голову.
Но сейчас очень много непонятного вокруг не самой игры, а ее организации. И лишь за несколько часов до матча все станет понятно.