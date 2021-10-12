ЦСКА позвал на стадион тиктокеров из главного тикток-хауса России. Фанаты недовольны, клуб об этом молчит
Что случилось?
ЦСКА позвал на свой стадион тиктокеров из XO Team.
Ой-ой, а кто это?
Если вы не в курсе, то это самое популярное объединение тиктокеров в России, которое живет в отдельном доме. В октябре XO обогнал по подписчикам Dream Team House – дом тиктокеров, который основал Даня Милохин.
Сейчас в тик-ток-доме XO живут и делают контент 15 участников. У всех – больше миллиона подписчиков в тиктоке (для сравнения – у ЦСКА 150 тысяч). Самый популярный участник XO Team – Кристина Ким – тиктокерша из Казахстана с 17 миллионами подписчиков.
На ютубе у XO Team есть канал с реалити-шоу. Последние выпуски собирают больше миллиона просмотров. Еще одна версия реалити с XO выходила даже на тв-канале
Основатель XO Team Герман Черных (в тиктоке – Gary Grey) рассказывает, что идею дома для тиктокеров он взял в США, когда ездил в Лос-Анджелес. После он арендовал квартиру в «Москва-Сити» и заселился там с другими тиктокерами для создания реалити-шоу. В месяц обслуживание квартиры обходится в 700 тысяч рублей, еще несколько миллионов уходит на зарплаты. Как говорит Черных, блогер-миллионник зарабатывает в месяц больше полумиллиона рублей.
И что они делали на стадионе?
Ну, снимали тиктоки в форме ЦСКА. XO Team благодарит за ЦСКА и обещает скоро много контента со стадиона.
Контент – обычный для тик-тока. Например, блогер Чана Чик загрузила в свой тик-ток три танца. У самого популярного сейчас набралось полмиллиона просмотров.
Как реагирует ЦСКА?
ЦСКА как будто ожидал негативной реакции фанатов и в соцсетях вообще никак не рассказывал о приезде XO Team на стадион.
Единственная зацепка – один тик-ток. В нем Федор Чалов и Аалия Коне (1,7 млн подписчиков) отвечают на школьные вопросы. Коне говорит, что в Бразилии разговаривают на бразильском. Вероятно, это фрагмент ролика для ютуба (там давно популярен формат со школьными вопросами).
Как реагируют фанаты ЦСКА?
Очень. Очень плохо.
Под постами ЦСКА тоже кипит недовольство.