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#ЦСКА #Тикток

ЦСКА позвал на стадион тиктокеров из главного тикток-хауса России. Фанаты недовольны, клуб об этом молчит

38 минут назад

Что случилось?

ЦСКА позвал на свой стадион тиктокеров из XO Team.

Ой-ой, а кто это?

Если вы не в курсе, то это самое популярное объединение тиктокеров в России, которое живет в отдельном доме. В октябре XO обогнал по подписчикам Dream Team House – дом тиктокеров, который основал Даня Милохин.

Сейчас в тик-ток-доме XO живут и делают контент 15 участников. У всех – больше миллиона подписчиков в тиктоке (для сравнения – у ЦСКА 150 тысяч). Самый популярный участник XO Team – Кристина Ким – тиктокерша из Казахстана с 17 миллионами подписчиков.

На ютубе у XO Team есть канал с реалити-шоу. Последние выпуски собирают больше миллиона просмотров. Еще одна версия реалити с XO выходила даже на тв-канале

Основатель XO Team Герман Черных (в тиктоке – Gary Grey) рассказывает, что идею дома для тиктокеров он взял в США, когда ездил в Лос-Анджелес. После он арендовал квартиру в «Москва-Сити» и заселился там с другими тиктокерами для создания реалити-шоу. В месяц обслуживание квартиры обходится в 700 тысяч рублей, еще несколько миллионов уходит на зарплаты. Как говорит Черных, блогер-миллионник зарабатывает в месяц больше полумиллиона рублей.

И что они делали на стадионе?

Ну, снимали тиктоки в форме ЦСКА. XO Team благодарит за ЦСКА и обещает скоро много контента со стадиона.

Контент – обычный для тик-тока. Например, блогер Чана Чик загрузила в свой тик-ток три танца. У самого популярного сейчас набралось полмиллиона просмотров.

Как реагирует ЦСКА?

ЦСКА как будто ожидал негативной реакции фанатов и в соцсетях вообще никак не рассказывал о приезде XO Team на стадион.

Единственная зацепка – один тик-ток. В нем Федор Чалов и Аалия Коне (1,7 млн подписчиков) отвечают на школьные вопросы. Коне говорит, что в Бразилии разговаривают на бразильском. Вероятно, это фрагмент ролика для ютуба (там давно популярен формат со школьными вопросами).

Как реагируют фанаты ЦСКА?

Очень. Очень плохо.

Под постами ЦСКА тоже кипит недовольство. 

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