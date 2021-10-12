ЦСКА позвал на стадион тиктокеров из главного тикток-хауса России. Фанаты недовольны, клуб об этом молчит

Ой-ой, а кто это?

Если вы не в курсе, то это самое популярное объединение тиктокеров в России, которое живет в отдельном доме. В октябре XO обогнал по подписчикам Dream Team House – дом тиктокеров, который основал Даня Милохин.

Сейчас в тик-ток-доме XO живут и делают контент 15 участников. У всех – больше миллиона подписчиков в тиктоке (для сравнения – у ЦСКА 150 тысяч). Самый популярный участник XO Team – Кристина Ким – тиктокерша из Казахстана с 17 миллионами подписчиков.

На ютубе у XO Team есть канал с реалити-шоу. Последние выпуски собирают больше миллиона просмотров. Еще одна версия реалити с XO выходила даже на тв-канале