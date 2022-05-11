Тикток
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#Тикток

Cоздатель тиктока выпустил гаджет с откидной камерой – специально для тиктоков. Cтоит $2350

Компания ByteDance создала тикток Сейчас она разработала устройство, напоминающее компактный смартфон. Очевидно, для популяризации тиктока.

Предполагаемое название – Lingjing Live Streaming All-in-One Machine. Lingjing – это и название приложения.

Устройство включает в себя:

  • Камеру на поворачивающемся блоке. Ее сравнивают с дизайном камеры серии Oppo Find N.
  • Большой экран (размеры пока неизвестны). На его задней части – динамик.
  • Три регулятора управления – с их помощью можно управлять фоновым звуком, микрофоном и громкостью.

О наличии встроенного аккумулятора и других функциях пока не сообщается.

pandaily.com

Главная цель – ведение прямых трансляций, загрузка и передача видео, применение различных сценариев потокового вещания.

Пока больше удивляет предполагаемая цена за такие скромные функции – 15 800 юаней (около $2350), в переводе на рубли это примерно 160 тысяч. Возможно, в устройстве есть и другие преимущества. В ближайшие дни новостные сайты обещают больше подробностей.

Пока же iiMedia Research предполагает, что к концу 2025 года объем рынка оборудования для коротких видео или прямых трансляций в Китае превысит 10 миллиард юаней.

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