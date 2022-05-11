Cоздатель тиктока выпустил гаджет с откидной камерой – специально для тиктоков. Cтоит $2350
Компания ByteDance создала тикток Сейчас она разработала устройство, напоминающее компактный смартфон. Очевидно, для популяризации тиктока.
Предполагаемое название – Lingjing Live Streaming All-in-One Machine. Lingjing – это и название приложения.
Устройство включает в себя:
- Камеру на поворачивающемся блоке. Ее сравнивают с дизайном камеры серии Oppo Find N.
- Большой экран (размеры пока неизвестны). На его задней части – динамик.
- Три регулятора управления – с их помощью можно управлять фоновым звуком, микрофоном и громкостью.
О наличии встроенного аккумулятора и других функциях пока не сообщается.
Главная цель – ведение прямых трансляций, загрузка и передача видео, применение различных сценариев потокового вещания.
Пока больше удивляет предполагаемая цена за такие скромные функции – 15 800 юаней (около $2350), в переводе на рубли это примерно 160 тысяч. Возможно, в устройстве есть и другие преимущества. В ближайшие дни новостные сайты обещают больше подробностей.
Пока же iiMedia Research предполагает, что к концу 2025 года объем рынка оборудования для коротких видео или прямых трансляций в Китае превысит 10 миллиард юаней.