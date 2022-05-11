Cоздатель тиктока выпустил гаджет с откидной камерой – специально для тиктоков. Cтоит $2350

Главная цель – ведение прямых трансляций, загрузка и передача видео, применение различных сценариев потокового вещания.

Пока больше удивляет предполагаемая цена за такие скромные функции – 15 800 юаней (около $2350), в переводе на рубли это примерно 160 тысяч. Возможно, в устройстве есть и другие преимущества. В ближайшие дни новостные сайты обещают больше подробностей.

Пока же iiMedia Research предполагает, что к концу 2025 года объем рынка оборудования для коротких видео или прямых трансляций в Китае превысит 10 миллиард юаней.