Федун четыре года назад: больше Заболотный «Спартаку» такие голы не забьет. Заболотный-2021: 🌝🌝🌝
ЦСКА победил «Спартак» в восьмом туре РПЛ, единственный гол забил Антон Заболотный в конце матча.
Журналист «Чемпионата» Александр Симбирский в своем телеграм-канале вспомнил любопытную цитату Леонида Федуна четырехлетней давности после гола Заболотного в ворота «Спартака»:
📢 «Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере».
Что тогда произошло
Ровно четыре года назад – в сентябре 2017-го. «Спартак» на одной неделе дважды очень обидно упускал победы:
⛈️ 13 сентября – вел в 1:0 в первом туре Лиги чемпионов против «Марибора», но пропустил гол за пять минут до конца – 1:1.
⛈️ 17 сентября – вел 2:0 в матче РПЛ против «Тосно», играя целый час в большинстве, но умудрился сыграть 2:2, пропустив на 86-й и 90-й минутах.
Что сделал Заболотный
Забил тогда на 90-й минуте за «Тосно», и «Спартак» упустил победу.
Вероятно, в том эпизоде был офсайд, но в РПЛ еще не было системы ВАР. Заболотный ушел от Джикии и точно пробил.
Что имел в виду Федун
Не очень ясно, говорилось ли тут только о «Спартаке» или же в целом о голах Заболотного в ворота топ-клубов.
❓ Если о голах топам, то перед той игрой со «Спартаком» Заболотный отличился в матчах с «Локомотивом» и ЦСКА, а потом забил «Краснодару». Позже он забивал за сборную России и за «Зенит» в Лиге Европы, да и за «Сочи» были голы тому же «Краснодару» и «Динамо».
❓ «Спартаку» Заболотный действительно не забивал с того момента. Но через четыре года это произошло. Причем самым обидным для «Спартака» образом – с поражением в дерби.
Как тогда отреагировал Заболотный
«Спокойно отношусь к его фразе. Пусть он высказывается, как хочет. Готов лишь заметить, что я не Янчик. Да и вообще меня не надо сравнивать с каким-либо форвардом в чемпионате России. Я индивидуален, у меня есть свои футбольные характеристики, качества. Слова Федуна? Пусть говорит, а я буду делать свою работу на поле».
«Конечно, постараюсь это сделать», – добавил потом Заболотный, отвечая на вопрос, забьет ли он «Спартаку» еще.
«Тосно» цитата Федуна тоже не понравилась.
Что еще важно
🥇 Заболотный с тех пор переходил в «Зенит», где стал чемпионом России-2018/19.
❌ «Спартак» при Федуне с того времени больше не выиграл ничего.