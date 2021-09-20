Федун четыре года назад: больше Заболотный «Спартаку» такие голы не забьет. Заболотный-2021: 🌝🌝🌝

ЦСКА победил «Спартак» в восьмом туре РПЛ, единственный гол забил Антон Заболотный в конце матча.

Журналист «Чемпионата» Александр Симбирский в своем телеграм-канале вспомнил любопытную цитату Леонида Федуна четырехлетней давности после гола Заболотного в ворота «Спартака»:

📢 «Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере».

Что тогда произошло

Ровно четыре года назад – в сентябре 2017-го. «Спартак» на одной неделе дважды очень обидно упускал победы:

⛈️ 13 сентября – вел в 1:0 в первом туре Лиги чемпионов против «Марибора», но пропустил гол за пять минут до конца – 1:1.

⛈️ 17 сентября – вел 2:0 в матче РПЛ против «Тосно», играя целый час в большинстве, но умудрился сыграть 2:2, пропустив на 86-й и 90-й минутах.

Что сделал Заболотный

Забил тогда на 90-й минуте за «Тосно», и «Спартак» упустил победу.