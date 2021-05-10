Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
Закончился предпоследний тур в РПЛ, впереди остался последний. Он пройдет в воскресенье, 16 мая.
Все интриги пока еще остаются:
- Кто выйдет в Лигу чемпионов.
- Кто сыграет в Лиге Европы и Лиге конференций.
- Кто попадет в стыковые матчи.
- Кто вылетит напрямую.
Что мы должны знать:
- «Зенит» – уже в группе ЛЧ напрямую, второе место выводит в квалификацию ЛЧ, третье и четвертое – в Лигу Конференций.
- При победе «Локомотива» в Кубке России и его месте в РПЛ не ниже четвертого в Лигу конференций попадет пятая команда чемпионата.
- При победе «Локомотива» в Кубке России и его втором месте в РПЛ в Лигу Европы выводит третье.
- При равенстве очков считаются сначала личные встречи, затем количество побед, затем разница мячей.
Кто выйдет в Лигу чемпионов? Осталось два варианта
Победа «Спартака» лишила шансов на второе место «Рубин» и «Сочи». На квалификацию ЛЧ остаются только два претендента – «Спартак» и «Локомотив».
Матчи: «Ахмат» – «Спартак», «Локомотив» – «Урал».
• «Спартаку» хватит ничьей. При поражении нужно, чтобы «Локо» не выиграл у «Урала».
• «Локомотиву» нужны два условия: его победа, еще – поражение «Спартака». Только так.
Кто выйдет в Лигу Европы? Подскажет финал Кубка
Здесь многое зависит от финала Кубка России, который состоится 12 мая.
- Побеждают «Крылья Советов» – они в Лиге Европы.
- Если выигрывает «Локомотив» и занимает второе место в РПЛ, то третья команда чемпионата – в Лиге Европы.
- Если выигрывает «Локомотив» и занимает место ниже второго – сам играет в Лиге Европы.
Кто претендует на Лигу конференций? Тут есть даже ЦСКА
Третье и четвертое место – точно еврокубковые, пятое – если «Локо» побеждает в Кубке (ниже пятого он все равно уже не упадет).
Матчи: «Локомотив» – «Урал», «Рубин» – «Ротор», «Химки» – «Сочи», «Динамо» – ЦСКА.
Рассмотрим для каждой команды отдельно расклады для четвертого и пятого мест.
• «Спартак» все это не настолько интересует, он уже обеспечил себе место не ниже третьего и в еврокубках сыграет стопроцентно. Если будет вторым – в Лиге чемпионов. Если будет третьим, а «Локо» выиграет Кубок – то в Лиге Европы. Если будет третьим, а «Локо» не выиграет Кубок – то в Лиге Конференций.
• «Локомотиву», чтобы не пролететь мимо еврокубков, надо выиграть Кубок. При проигрыше в финале – выиграть у «Урала». Если поражение в Кубке и потеря очков с «Уралом» – чтобы одновременно не выиграли «Рубин» и «Сочи».
• «Рубину» для минимум четвертого места нужна победа – этого хватит. Еще для четвертого места: при ничьей – чтобы не выиграл «Сочи», при поражении – проигрыш «Сочи» и потеря очков ЦСКА. Для пятого места – достаточно ничьей, при поражении – чтобы не выиграл ЦСКА или проиграл «Сочи».
• «Сочи» для минимум четвертого места нужно не проиграть и еще сыграть лучше «Рубина»: если победа – чтобы не победил «Рубин», если ничья – чтобы «Рубин» проиграл. Для пятого – хватит ничьей, при поражении – чтобы не выиграл ЦСКА.
• ЦСКА для четвертого места нужна победа над «Динамо» и поражения «Рубина» и «Сочи» (по личным встречам у ЦСКА все плохо). Для пятого – победить «Динамо» и дождаться поражения «Рубина» или «Сочи».
Кто вылетит напрямую? «Ротору» грустно, но в опасности и «Уфа», и «Арсенал»
«Тамбов» вылетел, второй неудачник РПЛ определится в последнем туре.
Матчи: «Рубин» – «Ротор», «Уфа» – «Арсенал».
• «Арсеналу» нужно не проиграть «Уфе». При поражении – ждать, что не победит «Ротор».
• «Уфе» нужно победить «Арсенал». При ничьей – ждать потерю очков «Ротора. При поражении – нужен проигрыш «Ротора».
• «Ротор» точно избежит прямого вылета, если выиграет у «Рубина». Если ничья – нужно поражение «Уфы». Поражение самого «Ротора» – вылет в ФНЛ без оглядки на матч в Уфе.
Сколько матчей последнего тура имеют турнирное значение?
- «Ахмат» – «Спартак» (борьба за ЛЧ).
- «Локомотив» – «Урал» (за ЛЧ).
- «Динамо» – ЦСКА (за еврокубки).
- «Химки» – «Сочи» (за еврокубки).
- «Рубин» – «Ротор» (за еврокубки и за выживание).
- «Уфа» – «Арсенал» (за выживание).
- «Ростов» – «Краснодар», «Тамбов» – «Зенит» – нет турнирного значения.
Напоминаем, все эти матчи стартуют одновременно 16 мая в 14:00 по московскому времени.