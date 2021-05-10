Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два

Третье и четвертое место – точно еврокубковые, пятое – если «Локо» побеждает в Кубке (ниже пятого он все равно уже не упадет).

Матчи: «Локомотив» – «Урал», «Рубин» – «Ротор», «Химки» – «Сочи», «Динамо» – ЦСКА.

Рассмотрим для каждой команды отдельно расклады для четвертого и пятого мест.

• «Спартак» все это не настолько интересует, он уже обеспечил себе место не ниже третьего и в еврокубках сыграет стопроцентно. Если будет вторым – в Лиге чемпионов. Если будет третьим, а «Локо» выиграет Кубок – то в Лиге Европы. Если будет третьим, а «Локо» не выиграет Кубок – то в Лиге Конференций.

• «Локомотиву», чтобы не пролететь мимо еврокубков, надо выиграть Кубок. При проигрыше в финале – выиграть у «Урала». Если поражение в Кубке и потеря очков с «Уралом» – чтобы одновременно не выиграли «Рубин» и «Сочи».

• «Рубину» для минимум четвертого места нужна победа – этого хватит. Еще для четвертого места: при ничьей – чтобы не выиграл «Сочи», при поражении – проигрыш «Сочи» и потеря очков ЦСКА. Для пятого места – достаточно ничьей, при поражении – чтобы не выиграл ЦСКА или проиграл «Сочи».

• «Сочи» для минимум четвертого места нужно не проиграть и еще сыграть лучше «Рубина»: если победа – чтобы не победил «Рубин», если ничья – чтобы «Рубин» проиграл. Для пятого – хватит ничьей, при поражении – чтобы не выиграл ЦСКА.

• ЦСКА для четвертого места нужна победа над «Динамо» и поражения «Рубина» и «Сочи» (по личным встречам у ЦСКА все плохо). Для пятого – победить «Динамо» и дождаться поражения «Рубина» или «Сочи».

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